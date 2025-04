Die Paprika Zweifel Chips. (Symbolbild) Bild: PPR

Chipshersteller Zweifel 2024 erneut mit Umsatzrekord

Mehr «Schweiz»

Der Chips- und Snackhersteller Zweifel bleibt auf Rekordjagd. Im vergangenen Jahr erzielte das Familienunternehmen zum neunten Mal in Folge einen Umsatzrekord. Zudem wurde mit dem Bau der neuen Snackfabrik in Spreitenbach begonnen.

Der Umsatz stieg um 1 Prozent auf 303,9 Millionen Franken, wie das vor allem für seine Paprikachips bekannte Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Positiv entwickelte sich das Detailhandelsgeschäft. Auch der Ausser-Haus-Bereich sei trotz des wetterbedingt schlechten Sommers «gut gewachsen».

In der Gastronomie hätten allerdings verregnete Wochenenden auf den Umsatz gedrückt. So spürten die Anbieter von Chips und Snacks das Ausbleiben der Gäste in Badis und Berggasthöfen. Detaillierte Zahlen zur Umsatzentwicklung präsentiert Zweifel jeweils nicht. Auch Gewinnzahlen legt das Traditionsunternehmen nicht offen.

Neues Snackwerk ab Mitte 2027

Seit September tritt das Unternehmen aus Zürich Höngg neu unter dem Namen «Zweifel Chips & Snacks AG». Die ehemalige «Zweifel Pomy-Chips» will damit die Weiterentwicklung zum «umfassenden» Snack-Anbieter unterstreichen.

Im Jahr 2020 hatte Zweifel das für seine abgepackten Backwaren bekannten Münsinger Unternehmen Berger übernommen. Mit den beiden Schweizer Traditionsmarken hat Zweifel den Anspruch, salzige und süsse Snacks für jede Tageszeit anzubieten, wie es heisst.

Zum neuen Firmennamen passt auch das Grossbauprojekt des Snackwerks am Produktionsstandort Spreitenbach. Um die künftig erwarteten Volumen abdecken zu können, müsse die Kapazität erhöht werden, heisst es. Die Investitionen für den Bau belaufen sich auf rund 40 Millionen Franken. Mitte 2027 soll der Betrieb aufgenommen werden. (sda/awp)