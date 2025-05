«Schiessen sich ins eigene Bein» – das sagen Schweizer Politiker zu Trumps Pharma-Hammer

Mitte-Fraktionschef Philipp Bregy ist vorsichtig: Wie so oft bei Ankündigungen von Präsident Donald Trump liessen sich weder deren Umsetzbarkeit noch die effektiven Folgen abschätzen – besonders, da in den USA nicht die Regierung die Medikamentenpreise festsetze. Das ist in diesem Fall aber nicht klar. Vielleicht reiche das Dekret des Präsidenten, schreibt das Nachrichtenportal CNN.

Zerstört bald ein «Asteroid» die US-Wirtschaft?

Als Folge der Zollpolitik von Donald Trump werden bald tausende von KMU Pleite gehen und Millionen Arbeitnehmer ihren Job verlieren.

Als vor fünf Jahren die Covid-Pandemie ausbrach, löste das einen globalen Crash an den Finanzmärkten aus. Auch der Ölpreis rauschte in den Keller, ebenso die Konsumentenstimmung. In erstaunlich kurzer Zeit jedoch war alles wieder gut. Die Regierungen handelten rasch und schnürten Hilfspakete, die ein Abgleiten in eine Rezession oder gar eine Depression verhinderten. Ökonomen sprachen von einer V-Erholung, weil in kurzer Zeit an den Finanzmärkten fast alles wieder so war wie vor Ausbruch der Pandemie.