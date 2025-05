Gotthard-Tunnel war in beide Richtungen gesperrt

Auf der A2 kam es am Sonntag zu einem Unfall, der Gotthard-Tunnel blieb in der Folge in beide Richtungen gesperrt – zunächst bis 21 Uhr. Dies meldet der TCS.

Laut Gotthard-Traffic ist nur noch die Einfahrt bei Airolo gesperrt.

(rbu)

Update folgt ...