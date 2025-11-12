freundlich10°
DE | FR
burger
Schweiz
USA

SMI auf höchstem Stand seit erstem Zollschock der USA

SMI auf höchstem Stand seit erstem Zollschock

12.11.2025, 12:4212.11.2025, 16:49

An den Aktienmärkten geht es aufwärts. Der Schweizer Aktienmarkt setzt am Mittwoch seine Gewinnserie fort. Er notiert aktuell auf dem höchsten Stand seit dem Kurssturz nach dem ersten Zollschock vom April.

ARCHIVBILD ZUR MELDUNG, DASS DER SMI ZUM ERSTEN MAL 10&#039;000 PUNKTE UEBERTRIFFT --- Aktuelle Kurse werden angezeigt an einer LED-Wand im Eingangsbereich der Neuen Boerse Zuerich-West des SIX-Haupts ...
Begründet wird der Gewinn mit der Hoffnung auf den Zolldeal zwischen der Schweiz und den USA. (Symbolbild)Bild: KEYSTONE

Der Swiss Market Index (SMI) stieg am Mittwochvormittag bis auf 12'790 Punkte und nahm damit die Marke von 12'800 Punkte ins Visier. Er notiert aktuell 0,6 Prozent im Plus, nachdem es am Vortag um fast 2,0 Prozent und am Montag um knapp 1,3 Prozent aufwärts gegangen war.

Er notiert damit auf dem höchsten Stand seit Anfang April, als er nach der ersten Zollankündigung von US-Präsident Donald Trump – dem sogenannten «Liberation Day» – abgestürzt war.

Als Gründe für den aktuellen Höhenflug gelten die Hoffnungen auf einen Zoll-Deal zwischen der Schweiz und den USA. Insbesondere die Aktien der Uhrenhersteller Swatch und Richemont, deren Produktion hauptsächlich in der Schweiz angesiedelt ist und die entsprechend stark profitieren würden, legen zu.

Hinzu kommt das sich abzeichnende Ende des Shutdowns in den USA, was weltweit für eine gute Stimmung an den Finanzmärkten sorgt. Dabei steht im Tagesverlauf die Abstimmung des Repräsentantenhauses über den Übergangshaushalt an. Danach muss noch US-Präsident Trump zustimmen, damit die Behörden wieder ihre Arbeit aufnehmen können.

Wann dann genau erste Konjunkturdaten wieder veröffentlicht werden, steht noch nicht fest. Der Fokus dürfte aber laut Experten insbesondere auf den Preis- und Arbeitsmarktdaten liegen. «So oder so wird die US-Notenbank Fed wohl für ihre nächste Sitzung eine ausreichende Datenbasis zur Verfügung haben», heisst es von einem Händler. (sda/awp)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das sind die besten Gemüsebouillons
1 / 15
Das sind die besten Gemüsebouillons
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Die «Initiative für eine Zukunft» erklärt
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Tesla kollabiert in Deutschland
2
Zum 11. 11. gibt es 11 + 11 Fails für einen lustigeren Dienstag
3
8 der gefährlichsten Sehenswürdigkeiten der Welt
4
Bundesrat übernimmt EU-Regel fürs Töff-Fahren – ein fataler Entscheid
5
«Krassester Reality Check meines Lebens»: Ardita nimmt mit der Spritze ab
Meistkommentiert
1
Die Juso-Initiative ist chancenlos: Warum die Wirtschaft trotzdem «zittert»
2
Frauen in der Schweiz bekommen so wenig Kinder wie noch nie
3
22 heisse Memes für einen sexy Mittwoch (kleiner Schmuddel-Dump)
4
Rolex für mehrere Zehntausend Franken auf Bild aufgetaucht: Trump wird reich beschenkt
5
«Ich habe nie gelernt, aktiv Hilfe zu holen, ist das ein Männer-Ding?»
Meistgeteilt
1
Kanadische Olympiasorgen und Aufstand der Jugend – 7 Erkenntnisse aus dem 1. NHL-Monat
2
YB-Frauen treffen im Cup auf Thun +++ Emely Jäggi schiesst sich zu WM-Silber
3
Trump will der Schweiz «helfen» – das wissen wir über den möglichen Zoll-Deal
4
Die Preisschere zwischen Stromern und Verbrennern schliesst sich weiter
5
Kaliforniens Gouverneur: «Trump ist nur vorübergehend» ++ Shutdown vor dem Ende
SMI auf höchstem Stand seit erstem Zollschock
An den Aktienmärkten geht es aufwärts. Der Schweizer Aktienmarkt setzt am Mittwoch seine Gewinnserie fort. Er notiert aktuell auf dem höchsten Stand seit dem Kurssturz nach dem ersten Zollschock vom April.
Zur Story