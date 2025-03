Wohl wegen Trump: Postfinance kündigt Kunden mit Kuba-Bezug

Wie Trumps Auto-Zölle auch die Schweiz betreffen

Donald Trump holt im Handelskrieg zum nächsten Schlag aus. So wollen die USA neu Zölle von 25 Prozent auf Auto-Importe aus dem Ausland erheben. «Wenn sie in den USA hergestellt wurden, gibt es absolut keine Zölle», so der amtierende US-Präsident am Mittwoch.