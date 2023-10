Auch in Zukunft dürfte Crans-Montana viele Touristen anziehen. Bild: keystone

Kommt's zum Mega-Deal in den Walliser Alpen? Crans-Montana soll den Besitzer wechseln

Die Bergbahnen Crans Montana Aminona (CMA) sollen vom amerikanischen Ski-Resort-Giganten Vail Resorts übernommen werden, berichtet Le Temps. Es handelt sich um ein Gerücht, doch offenbar sind Verhandlungen zwischen dem US-Unternehmen und der CMA bereits weit fortgeschritten.

Wer sind die Vail Resorts?

Der Skigebiet-Gigant aus den USA übernahm letztes Jahr bereits das Skigebiet Andermatt-Sedrun. Dieses ist die erste Europa-Destination des an der US-Börse kotierten Unternehmens. Anscheinend sind die Investoren jetzt auf den Geschmack gekommen.

In US-Skigebieten, die von Vail Resorts betrieben werden, zahlt man für eine Tageskarte gerne mal 200 Franken. Es gibt darum auch in der Schweiz Bedenken, Übernahmen durch den Konzern könnten auch hierzulande Preise in die Höhe treiben.

Wem gehört Crans-Montana?

Der tschechische Milliardär Radovan Vitek ist mit seiner Holding CPI Property Group Hauptaktionär der CMA. Er wird also das letzte Wort haben. Doch zwischen Vitek und Crans-Montana kriselte es wiederholt in der Vergangenheit. So schloss er 2018 mitten in den Osterferien, als der Ort voller Touristen war, das Skigebiet wegen eines finanziellen Konflikts mit Crans-Montana und den Gemeinden Icogne und Lens.

Schon vor einem Jahr wurde deutlich, dass Vitek inzwischen genug hat vom Walliser Skigebiet. So soll er gesagt haben, die Bahnen in Crans-Montana machten nicht einmal zwei Prozent seines Vermögens aus, bereiteten ihm aber 80 Prozent seiner Kopfschmerzen.

(rbu)