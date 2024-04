Swiss-Crew reagiert blitzschnell: Beinahe-Unfall am Flughafen in New York



Eine Maschine der Swiss erhielt in New York die Startfreigabe – zusammen mit vier anderen Flugzeugen, welche dieselbe Startbahn durchkreuzt hätten.



Mehr «Schweiz»

Am Mittwoch kam es am New Yorker Flughafen John F. Kennedy zu einem Beinahe-Unfall. Involviert war laut «20 Minuten» auch eine Maschine der Swiss.

Eigentlich sollte der Swiss-Flug LX17 nach Zürich am Nachmittag eine freie Startbahn haben, aber gleichzeitig waren vier andere Maschinen auf der Piste.

Denn zusammen mit der Swiss erhielten auch die Maschinen der American Airlines 2246, Delta 29, Republic 5752 und Delta 420 die Startfreigabe. Die Swiss, welche auf der Piste 4L hätte starten sollen, hätte dafür die anderen Flugzeuge quer kreuzen müssen.

Der Swiss-Flug (markiert) zusammen mit den anderen Maschinen auf derselben Piste. . Bild: 20min/VAS Aviation

«Gefährliche Situation deeskaliert»

Obwohl die Maschine bereits einige Sekunden beschleunigte, reagierte die Swiss-Crew blitzschnell mit einem Funkspruch, als der drohende Crash auffiel: «Abbruch des Starts. Verkehr auf der Piste.»

Die Swiss bestätigte gegenüber dem Onlineportal der Vorfall: «Wir haben von dem Vorfall Kenntnis und wurden von der Cockpit-Besatzung darüber informiert. Aufgrund des hohen Situationsbewusstseins und der schnellen Reaktion unserer Besatzung konnte eine potenziell gefährliche Situation zügig deeskaliert werden.»

Eine Entschuldigung seitens der Flugsicherung habe es danach aber nicht gegeben. Der Flug startete einige Minuten später ohne weitere Zwischenfälle auf derselben Startpiste. (kma)