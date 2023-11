Swiss fliegt in ersten neun Monaten Rekordergebnis ein

Von Juli bis September steigerte die Swiss ihren Umsatz ausserdem um knapp 11 Prozent auf 1,5 Milliarden Franken, wie sie am Donnerstag mitteilte (VJ 1,3 Mrd). Man habe im reiseintensivsten Quartal – in das die Sommerferien fallen – 99 Prozent der Flüge durchführen können. Und das trotz Streiks, schwierigem Wetter oder Personalmangel bei Partnerfirmen.

Heute ist Weltvegantag – diese Gemeinde in der Schweiz isst am häufigsten vegan

Trotz Wohnungsknappheit baut die Schweiz so wenig wie lange nicht – was ist da los?

Experten warten auf eine Wende im Wohnungsbau, doch sie lässt auf sich warten. Das hat Folgen.

Wohnungen sind ein knappes Gut in der Schweiz. Das zeigt sich an allen Ecken und Enden. So steigen die Preise für Eigenheime weiter, obschon die Nachfrage durch hohe Hypothekarzinsen geschwächt ist. Zugleich ist die Suche nach einer Mietwohnung in Städten und umliegenden Agglomerationen für die allermeisten Menschen zum Marathonlauf geworden.