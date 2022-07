«Ich habe eine Freundin am Pride-Wochenende in Wien besucht. Deshalb wurde in ihrer WG bereits ab 10 Uhr morgens gefeiert. Ziemlich verkatert mussten wir am nächsten Morgen feststellen, dass die Gäste alles Toilettenpapier aufgebraucht hatten (und wer Bier trinkt, weiss, wie schlimm das ist). Da am Sonntag alle Geschäfte geschlossen waren, hatten wir den Plan, in einem Restaurant WC-Papier zu klauen. Dieser ging leider nicht auf. Überall waren die Rollen eingeschlossen. Als wir schon fast aufgeben wollten, kamen wir per Zufall an einem katholischen Wohnheim mit nicht abgeschlossener Tür vorbei– halleluja!»