Relativ starkes Erdbeben erschüttert weite Teile der Schweiz

Relativ starkes Erdbeben in Frankreich erschüttert die Schweiz

Das Erdbeben der Stärke 4,7 auf der Richterskala soll vom französischen Mulhouse ausgegangen sein, wie der Erdbebendienst der ETH auf seiner Website informiert. Demnach ereignete sich das spürbare Beben um 17.58 Uhr.

screenshot: seismo.ethz.ch

Aus den Kantonen Bern und Zürich liegen watson Schilderungen von Anwohnerinnen und Anwohnern vor, wonach die Erschütterungen deutlich zu spüren waren.

Laut der ETH Zürich war das Beben «verbreitet spürbar» – wohl auch in der gesamten Schweiz.

Der Schweizerische Erdbebendienst registrierte das Beben um 17.58 Uhr ungefähr zwölf Kilometer südöstlich von Mulhouse. «Leichte bis mittlere Schäden sind bei einem Erdbeben dieser Stärke in der Nähe des Epizentrums möglich.»

Schwächeres Erdbeben im Wallis

In Orsières VS in der Nähe des Petit Combin hat am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr die Erde gebebt. Das Beben erreichte eine Stärke von 2,7.

Wie der Schweizerische Erdbebendienst an der ETH Zürich auf Twitter mitteilte, war es möglicherweise spürbar. Schäden seien bei dieser Stärke keine zu erwarten. Um 12.30 Uhr hatte die Erde am Samstag bei Orsières bereits mit einer kaum spürbaren Stärke von 2,1 gebebt.

Der Erdbebendienst registriert in der Schweiz und im nahen benachbarten Ausland durchschnittlich drei bis vier Erdbeben pro Tag beziehungsweise 1000 bis 1500 Beben pro Jahr. Von der Bevölkerung tatsächlich verspürt werden pro Jahr etwa 10 bis 20 Erdstösse mit Magnituden ab etwa 2,5.

(dsc/sda)