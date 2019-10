«Dort wo ich wohne, braucht man ein Auto» – so denken Erstwähler über Politik

Von wegen Politikverdrossenheit! Unsere Erstwähler zeigen im Streitgespräch, dass sie genau wissen, was sie wollen – und was nicht.

Was hält ihr von den Klimademos? Nehmt ihr daran teil?Michelle: Ich war auch schon an Klimademos. Sie zeigen, dass uns Jungen nicht egal ist, was mit unserer Welt passiert. Und dass es uns auch nicht egal ist, was die Politiker so machen. So wie es aussieht, sind die Klimaproteste das einzige Mittel, welches die Politiker hat erkennen lassen, dass sie jetzt wirklich handeln müssen. Das sah man jetzt auch beim Ständerat, der für ein strengeres CO2-Gesetz ist, was ich sehr toll finde. Darum …