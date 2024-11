Mann schlägt wahllos auf Kinder ein – Opfer sind nicht mehr im Spital

Der 25-jährige Slowake soll am Sonntagmorgen bei einer Tankstelle zwei Frauen und später zwei Kinder angegriffen haben. Die Kinder waren etwas länger im Spital, konnten es aber mittlerweile verlassen, wie die Schaffhauser Polizei am Mittwoch mitteilte. Die beiden Frauen verliessen das Spital am gleichen Tag wieder. Laut Polizei war keines der vier Opfer schwer verletzt.

Verdächtiger Mann nach Leichenfund im Südtessin festgenommen worden

Nach dem Fund einer weiblichen Leiche am Dienstagmorgen in einem Haus in Morbio Inferiore TI hat die Tessiner Kantonspolizei einen Mann festgenommen. Der 68-Jährige ist nach Informationen der Polizei Italiener und in der Region Mendrisio wohnhaft.