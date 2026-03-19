freundlich12°
DE | FR
burger
Schweiz
Verbrechen

Spoofing: Parlament geht gegen Internet- und Telefonbetrug vor

Telefon- und Internetbetrug: Parlament beschliesst neue Massnahmen

19.03.2026, 14:1619.03.2026, 14:16

Für Personen aus dem Ausland soll es nach dem Willen des Parlaments schwieriger werden, über Telefonnummern und Internetadressen der Bevölkerung einen Standort in der Schweiz vorzugaukeln. Der Ständerat hat am Mittwoch drei entsprechende Motionen aus dem Nationalrat angenommen.

Die kleine Kammer hiess die Vorstösse von Martin Candinas (Mitte/GR), Priska Seiler Graf (SP/ZH) und Michael Götte (SVP/SG) ohne Gegenantrag gut. Der Bundesrat war mit den Vorstössen einverstanden, der Nationalrat hatte sie bereits im März 2025 angenommen.

Weil der Ständerat an Göttes Motion eine Änderung vornahm, muss sich damit nochmals der Nationalrat befassen. Die anderen beiden Motionen gehen an die Landesregierung.

Identifizierung sorgte für Bedenken

Konkret forderte Götte eine Änderung der Rechtsgrundlagen für die Vergabe von schweizerischen Domains, also Internet-Adressen, die auf «.ch» oder «.swiss» enden. Solche Domains sollten gemäss Motionstext einerseits nur an eindeutig identifizierte natürliche oder juristische Personen herausgegeben werden. Andererseits sollte die Blockierung einer Domain nicht nur bei Phishing oder der Verbreitung von Schadsoftware, sondern auch bei anderen Arten von Missbrauch möglich sein.

Die Mehrheit der vorberatenden Ständeratskommission war mit dem zweiten Punkt einverstanden, befürchtete aber administrativen Aufwand durch die im ersten Punkt geforderte zusätzliche Identifizierung. Der Rat folgte ihr darin.

Bundesrat Albert Rösti sprach sich im Namen der Regierung für die Vorstösse aus. Auch die vom Ständerat angebrachte Änderung unterstützte der Bundesrat.

Kampf gegen Spoofing

Durch die Überweisung von Candinas' Motion beauftragt das Parlament den Bundesrat, Anbieter zu aktiven Massnahmen gegen die Verschleierung der tatsächlichen Rufnummer, das sogenannte Call-ID-Spoofing, zu verpflichten. Dies mit dem Ziel, Anrufe mit gespooften schweizerischen Rufnummern zu erkennen, zu unterbinden sowie damit einhergehende Straftatbestände proaktiv zu verhindern. Dabei geht es unter anderem um Betrugsmaschen wie jene der «falschen Polizisten».

Seiler Grafs Motion verlangt vom Bundesrat einen Erlassentwurf mit dem Ziel, Missbräuche beim Verkauf von schweizerischen Telefonnummern respektive SIM-Karten wirkungsvoll einzudämmen. (sda)

Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
20 skurrile und lustige Smartphone-Probleme
1 / 21
20 skurrile und lustige Smartphone-Probleme
Das Foto-Problembild: imgur
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Telefonbetrüge nehmen rasant zu
Video: srf
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Schweizer flogen 2025 so viel wie noch nie
Die Schweizer Flughäfen haben 2025 einen neuen Rekord an Flugreisen verzeichnet. Insgesamt wurden im Linien- und Charterverkehr in Zürich, Genf und Basel 60 Millionen ankommende und abfliegende Passagierinnen und Passagiere gezählt.
Zur Story