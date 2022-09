Video: watson

Die Massentierhaltungsinitiative erklärt in 110 Sekunden

Am 25. September stimmt die Schweiz über strengere Tierschutzgesetze ab. Was genau die Massentierhaltungsinitiative erreichen will, erfährst du im Video.

Werden Schweizer Nutztiere zu schlecht behandelt? Brauchen sie mehr Platz und bessere Lebensbedingungen? Das Initiativkomitee der Massentierhaltungsinitiative findet: ja. Was genau sie fordert, wer dafür und wer dagegen ist – all das erfährst du im Video.