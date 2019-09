Zum Video:

Das Video ist Teil der Kampagne «Let's talk about Sex…ualaufklärung» Jugendnetzwerk Sexuelle Gesundheit Schweiz. Das Video soll zeigen, dass es bei der Sexualaufklärung noch Luft nach oben gibt. Mit der Kampagne fordert das Jugendnetzwerk eine ganzheitliche Sexualaufklärung in der Schule. Heisst konkret: In Zukunft sollen auch Themen wie die sexuelle Diversität, LGBTIQ*, die weibliche Lust, Consent und Gleichstellung besprochen werden.