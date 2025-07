Ab Montag verkehrt in Basel auf der Linie 14 ein Tramersatz mit Bussen

Die Haltestellen werden im Haltestellenbereich oder am Strassenrand der Umleitungsroute bedient. Zusätzlich fahren die Buslinien 27 und 37 zwischen Aeschenplatz via Gellertquartier bis Leimgrubenweg.

Von Gier und Geistern – Schatzgräberei in der Schweiz

In der Frühen Neuzeit strebten viele Menschen nach Reichtum und gruben nach Schätzen. Doch Betrüger und Geister kreuzten ihren Weg, und nicht wenige landeten vor Gericht.

Es war eine kühle Herbstnacht im Jahre 1736, als vier Männer im Schein einer Öllampe in der Scheune eines Bauernhofs in der Region Willisau zusammenkamen. Der Wind pfiff durch die Holzbalken, während einer der vier, ein «Herr aus Konstanz», mit ernster Miene einen Kreis in die Erde zog. Bauer Kaspar Müller und seine Begleiter Rochi Zeder und Hans Bättig standen unsicher daneben. «Ein verborgenes Vermögen, unberührt seit Jahrhunderten – wer sich als würdig erweist, wird es in Händen halten», flüsterte der Fremde geheimnisvoll.