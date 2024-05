Zugstrecke zwischen Lausanne und Yverdon VD bis Freitag zu

Nicht weit entfernt, in Chavornay, trat ebenfalls ein Bach, der Holzstücke mit sich führte, über die Ufer. Er machte die Fahrbahn unpassierbar, wie die Kantonspolizei mitteilte. Die Strasse musste vorübergehend gesperrt werden. (sda)

Die Gleise lagen unter Wasser, wie SBB-Mediensprecher Jean-Philippe Schmidt auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte. Die Störung begann gegen 13.30 Uhr. Der Zugverkehr sollte nach Angaben des Bahnunternehmens frühestens am Freitagmorgen wieder aufgenommen werden.

Der Zugverkehr zwischen Chavornay und Ependes im Kanton Waadt auf der Strecke Lausanne-Yverdon-les-Bains ist aufgrund von Unwettern am Donnerstag unterbrochen worden. Ein über die Ufer getretener Bach führte zur Überflutung der Bahnlinie auf rund 400 Metern Länge.

