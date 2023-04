Polymanga lockt über 50'000 Besucher nach Montreux

Bei seiner letzten Ausgabe im 2m2c Music & Convention Centre in Montreux vor der Renovierung hat das Polymanga-Festival am Osterwochenende seine Beliebtheit beim Publikum bestätigt: Erneut wurde die Marke von 50'000 Besuchern überschritten. Das nächste Treffen findet im Beaulieu Lausanne statt.

Besucherinnen und Besucher am Polymanga 2023. Bild: keystone

Die Besucherzahlen blieben auf dem Niveau des Vorjahres, wie das Festival am Montag mitteilte. Über 50 internationale Gäste waren während vier Tagen in Montreux, darunter der «Game of Thrones»-Darsteller Isaac Hempstead-Wright und die Stars der «Kaamelott»-Serie, Nicolas Gabion (Ritter Bohort) und Bô Gaultier de Kermoal (Leibwächter von Attila dem Hunnen).

Auch der Anime stand im Mittelpunkt: Die ersten enthüllten Bilder von «The Rising of the Shield Hero» wurden von der Illustratorin Seira Minami und dem Produzenten Kôsuke Arai persönlich vorgestellt.

Das Polymanga-Festival ist die grösste Schweizer Veranstaltung rund um die Popkultur, bei der Konzerte, Filmvorführungen, Videospielturniere, Cosplay-Wettbewerbe und Karaoke stattfinden. Es zieht ein sehr junges Publikum (mehr als ein Drittel der Besucher ist unter 18 Jahre alt) sowie Familien an. (sda)