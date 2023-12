Ursache für die Zahlen-Panne bei den nationalen Wahlen bekannt

Deren Ergebnisse nahm der Bundesrat nun zur Kenntnis. Demnach war ein Programmierfehler in einem Importskript der Grund, dass in drei Kantonen Stimmen mehrfach gezählt wurden. Im Unterschied zu den Parteistärken waren die Sitzzahlen von der Panne nicht betroffen.

Nach den Wahlen vom 22. Oktober hatte das Bundesamt für Statistik (BFS) fehlerhafte Zahlen zu den nationalen Parteistärken veröffentlicht und erst drei Tage später korrigiert. Innenminister Alain Berset gab daraufhin eine Administrativuntersuchung in Auftrag.

Eine Frau wirft bei den Wahlen am 22. Oktober ihren Stimmzettel in Delemont ein. Bild: keystone

Bei den nationalen Wahlen sind Stimmen irrtümlich mehrfach gezählt und Parteistärken falsch berechnet worden. Gemäss einer Administrativuntersuchung ist ein Programmierfehler die Ursache gewesen. Der Bundesrat hat diesen Befund am Freitag zur Kenntnis genommen.

