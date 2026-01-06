wechselnd bewölkt-8°
Brand in Bar von Crans-Montana: Zu wenige Kontrollen

epa12628948 Flowers and candles are pictured in tribute to the victims after the fire at the &#039;Le Constellation&#039; bar and lounge in Crans-Montana, Switzerland, 05 January 2026. At least 40 peo ...
Bei der Tragödie starben 40 Menschen, 119 wurden teils schwer verletzt.Bild: keystone

Sechs Jahre keine Kontrollen – die wichtigsten Punkte der Pressekonferenz

Der Gemeinderat von Crans-Montana hat am Dienstagmorgen über den aktuellen Stand der Dinge informiert. Die wichtigsten Aussagen zusammengefasst.
06.01.2026, 12:0506.01.2026, 12:05
Vroni Fehlmann
Vroni Fehlmann
Inhaltsverzeichnis
Kontrollen in Le ConstellationSofortmassnahmenDie VorschriftenDer UmbauWas wusste die Gemeinde?Die Nebenklage der GemeindeDie Emotionen

Kontrollen in Le Constellation

Seit der Brandkatastrophe fragen sich alle, warum so leicht entzündbares Material an der Decke der Bar hing und niemand dies beanstandet hat. Nicolas Féraud, Gemeindepräsident von Crans-Montana, erklärte, dass das Gesetz eigentlich eine Kontrolle pro Jahr vorsieht. 2017, 2018 und 2019 wurde dies auch durchgeführt. Seither aber nicht mehr.

Bei der letzten Kontrolle wurde beanstandet, dass beim Ausgang eine Antipanikklinke fehle. Das wurde ausgebessert. Das schalldämpfende Material, das bei der Tragödie in Brand geraten war, wurde laut Féraud jedoch nicht kontrolliert, weil dies nicht vorgeschrieben ist.

Warum die letzten sechs Jahre keine Kontrollen in der Bar stattfanden, kann Féraud nicht erklären. Das soll nun eine Untersuchung zeigen. «Wir wussten nicht, dass die Kontrollen nicht so durchgeführt wurden, wie es hätte sein sollen.» Der Gemeinderat bedauert die Lücke sehr. Von einer Überforderung der zuständigen Angestellten will er aber nicht sprechen, ein personelles Problem gebe es nicht. Das, obwohl nur ein Teil der Kontrollen im vergangenen Jahr stattgefunden hat: bei 40 von 128 Lokalen.

KEYPIX - Nicolas Feraud, Mayor of Crans-Montana speaks at a press conference of the Crans-Montana Municipal Council following the tragic events of New Year&#039;s Eve in Crans-Montana, Switzerland, Tu ...
Gemeindepräsident Nicolas Féraud an der Pressekonferenz von Dienstag.Bild: keystone

Sofortmassnahmen

Die Gemeinde hat nach der Tragödie Sofortmassnahmen eingeleitet. Dazu zählt etwa, dass ein externes Büro aus dem Wallis sämtliche Betriebe kontrolliert. Angeschaut werden auch die verwendeten Materialien, obwohl dies das Gesetz nicht vorschreibt.

Gleichzeitig werden pyrotechnische Gegenstände wie Wunderkerzen in sämtlichen öffentlichen Räumen verboten.

Die Vorschriften

Gemäss Féraud waren in der Bar 200 Personen – je 100 pro Stockwerk – erlaubt. Ob es am Silvesterabend mehr waren, ist unklar. Warum die Betreiber mit einer Kapazität von 300 Personen warben, kann er sich auch nicht erklären. Für die Einhaltung der Kapazitätsgrenze waren die Betreiber verantwortlich.

Im Lokal war ein Feuerlöscher vorgeschrieben. Feueralarme brauchte es bei dieser Grösse nicht. Zudem gab es zwei Notausgänge. Ob diese zum Zeitpunkt der Tragödie offen waren, werde die Untersuchung zeigen.

Ex-Mitarbeiterin: «Es war uns verboten, die Notausgangstür zu öffnen»

Der Umbau

Die Bar gibt es seit den 70ern und sie ist seit 1992 ein öffentliches Lokal. Sie verfügte damals über eine Baubewilligung. 2015 wollten die Betreiber eine Veranda bauen, diese wurde auch bewilligt. Auch im Innern gab es Veränderungen. Dafür war aber keine Baubewilligung nötig.

Eigentlich wollten die Betreiber die Veranda später vergrössern und die Öffnungszeiten verlängern. Wegen Beschwerden aus der Nachbarschaft brauchte es ein Lärmgutachten. Das zeigte, dass die Normen eingehalten wurden.

KEYPIX - From left to right, Francois Berclaz, Municipal Councillor of Crans-Montana, Nicole Bonvin Clivaz, Vice Mayor of Crans-Montana, Nicolas Feraud, Mayor of Crans-Montana, Patrick Clivaz, Municip ...
Grosses Medieninteresse an der Pressekonferenz.Bild: keystone

Was wusste die Gemeinde?

Féraud betonte immer wieder, dass man froh um Meldungen gewesen wäre, weil man keine Kenntnisse über das Treiben in der Bar gehabt habe. Auch von den Wunderkerzen habe man nichts gewusst.

Auch darüber, dass ein ehemaliger Barmitarbeiter schon vor Jahren vor der Brandgefahr gewarnt hatte, wusste der Gemeinderat gemäss Féraud nichts. Zu den Betreibern habe man auch kein persönliches Verhältnis. Auch die Angestellten, die für die Kontrolle zuständig waren, hatten seines Wissens keine persönliche Beziehung zu ihnen, sagt Féraud.

Die Nebenklage der Gemeinde

Immer wieder fragten Journalisten, wie die Nebenklage der Gemeinde damit vereinbar sei, dass sie womöglich selbst ins Visier der Justiz geraten könnte, sollte sie Fehler gemacht haben. Féraud sieht darin (noch) kein Problem. Der Hauptgrund der Nebenklage sei, dass man Akteneinsicht wolle.

Ob die Gemeinde als Nebenklägerin auftreten kann, wird am Schluss ein Gericht entscheiden.

Die Emotionen

Zum Schluss der Medienkonferenz wurde Féraud gefragt, wie es ihm persönlich gehe. Mit Tränen in den Augen erklärte er: «Ich werde die Last und die Trauer der Familien mein ganzes Leben lang tragen.» Zurücktreten wolle er allerdings zum jetzigen Zeitpunkt nicht. «Man verlässt ein Schiff nicht in der Mitte des Sturms.»

Mehr zur Tragödie in Crans-Montana:

Gemeinden im Wallis sind mit Brandschutzkontrollen «überfordert»
Unglück in der Silvester-Nacht in Crans-Montana
1 / 24
Unglück in der Silvester-Nacht in Crans-Montana

Während einer Silvesterfeier ins Neujahr 2026 in Crans-Montana VS kam es zu einer Explosion und einem Brand in der Bar «La Constellation».
quelle: x
Crans-Montana: Darum haben die Menschen gefilmt und sind nicht geflüchtet
Video: watson
«Dieses Unglück reiht sich anders ein als die Katastrophen zuvor»
Wilfried Meichtry ist Historiker, Autor und hat sich viel mit Katastrophen im Wallis beschäftigt. Ein Gespräch über Blatten, die Berge und die Sinnlosigkeit des jetzigen Unglücks.
Als Sie am Neujahrstag von der Katastrophe in Crans-Montana vernommen haben – was ging Ihnen da durch den Kopf?
Wilfried Meichtry: Ein grosses Gefühl der Betroffenheit. Ich kenne Crans-Montana sehr gut; ich bin nicht weit weg davon aufgewachsen. Als ich von der riesigen Opferzahl hörte, konnte ich es fast nicht glauben. Und natürlich kreisten meine Gedanken auch schnell um meine eigenen Kinder, die um die zwanzig Jahre alt sind. Es ist unvorstellbar, wie schnell ein junges Leben zu Ende sein kann. Das wurde der Schweiz in einer Dimension ins Bewusstsein gerufen, die sie bislang nicht gekannt hat.
