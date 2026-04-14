Jean-Daniel Clivaz macht einen Rückzieher. Bild: keystone

Crans-Montana: Tourismus-Chef entschuldigt sich nach Falschaussagen bei Moretti

Im Fall rund um den Brand in Crans-Montana korrigiert ein zentraler Zeuge seine Aussagen erneut. Der Tourismus-Präsident räumt Fehler ein und entschuldigt sich öffentlich.

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Der Hotelier und Präsident von Crans-Montana Tourisme, Jean-Daniel Clivaz, hat sich für falsche Aussagen über die Barbetreiberin Jessica Moretti entschuldigt. In einer Medienmitteilung räumt er ein, eine Falschmeldung weiterverbreitet und nicht korrigiert zu haben.

Wie «Blick» berichtet, ging es um Aussagen aus einer italienischen Fernsehsendung. Dort wurde behauptet, Moretti sei in der Brandnacht mit der Kasse aus dem betroffenen Lokal geflüchtet. Diese Darstellung wurde Clivaz zugeschrieben.

Clivaz spricht von «Falschmeldung»

In seiner Stellungnahme schreibt Clivaz, er bedauere zutiefst, die ihm zugeschriebene Aussage nie richtiggestellt zu haben. Die Meldung habe weltweit Beachtung gefunden und Morettis Ruf geschädigt. «Ich entschuldige mich bei Jessica Moretti dafür, dass ich ihr Ansehen und ihre Integrität zu Unrecht geschädigt habe», hält er fest.

Es ist nicht das erste Mal, dass Clivaz im Zusammenhang mit dem Fall seine Aussagen korrigiert. Bereits Ende März hatte er frühere Angaben zum Barbetreiber Jacques Moretti widerrufen.

Widersprüche in früheren Aussagen

Zuvor hatte Clivaz behauptet, er habe Moretti vor einem bestimmten Material gewarnt, das beim Brand eine Rolle gespielt haben soll. Später erklärte er jedoch, dass ein solches Gespräch nie stattgefunden habe.

Der Fall sorgt weiterhin für Aufsehen, da Clivaz als wichtige Figur in der Aufarbeitung der Brandnacht gilt und seine Aussagen mehrfach angepasst werden mussten. (mke)