Wallis zahlt erste Soforthilfen an Brandopfer von Crans-Montana aus

Der Kanton Wallis hat die ersten Zahlungen der Soforthilfe in Höhe von 10'000 Franken für jedes hospitalisierte Opfer oder jede Familie der verstorbenen Personen der Brandkatastrophe von Crans-Montana getätigt. Sie betreffen derzeit insgesamt 48 Opfer.

Trauernde am 31. Januar in Crans-Montana. Bild: keystone

Darunter sind 14 Zahlungsanträge, die auf Konten im Ausland überwiesen werden, sieben in Frankreich, sechs in Italien und einer in Belgien, wie der Kanton Wallis am Donnerstag mitteilte. Bevor diese Zahlungen vorgenommen werden konnten, hätten die Behörden eine Reihe von administrativen Überprüfungen durchführen müssen.

«Derzeit werden die Anträge fortlaufend bearbeitet, sobald die erforderlichen Unterlagen eingehen, und zur Zahlung an die Bank weitergeleitet», schreibt der Kanton in der Medienmitteilung weiter. Zudem unternehme der Staatsrat alles, um die Stiftung rasch zu gründen, welcher er einen Betrag von 10 Millionen Franken zukommen lassen will.

Weiter richtete der Kanton zwei Arbeitsgruppen ein, eine strategische und eine juristische. Sie haben die Aufgabe, die Massnahmen der Kantonsverwaltung im Zusammenhang mit dem Brand in Crans-Montana zu zu koordinieren. Angesichts der zahlreichen zu klärenden rechtlichen Fragen werde der Kanton ferner von einer multidisziplinären Anwaltskanzlei unterstützt.

Beim verheerenden Brand in der Bar «Le Constellation» in der Silvesternacht kamen 41 Menschen ums Leben, 115 weitere wurden grösstenteils schwer verletzt. (dab/sda)