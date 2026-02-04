Chaos bei den Ermittlungen zu «Le Constellation» in Crans-Montana

Chaos bei den Ermittlungen zu «Le Constellation»
Aufgrund des aussergewöhnlichen Charakters der strafrechtlichen Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Brand der Bar «Le Constellation» muss die Walliser Staatsanwaltschaft ungewöhnliche Massnahmen ergreifen, berichtet am Montag die Zeitung Le Temps.
Die Genfer Zeitung erinnert daran, dass sich in diesem Fall bereits rund 130 Personen zusammengeschlossen haben, die von etwa 50 Anwältinnen und Anwälten vertreten werden. Es ist eine beträchtliche Anzahl von Beteiligten, die weiter zunimmt und gewisse Einschränkungen mit sich bringt.
Zu viele Fragen
«Le Temps» berichtet über die Vernehmungen von Jacques und Jessica Moretti am 20. und 21. Januar. Die Staatsanwälte hatten zu diesem Anlass zwei Säle vorbereitet.
- Der erste Raum im Erdgeschoss für die drei Ermittlerinnen, die beiden Geschäftsführer des «Le Constellation», ihre Verteidigerinnen sowie eine Handvoll Anwälte der klagenden Parteien.
- Der zweite Raum im Untergeschoss ist für die übrigen Vertreterinnen und Vertreter vorgesehen, die per Videokonferenz an der Verhandlung teilnehmen.
Die Zeitung berichtet, dass die Anhörung von Jacques Moretti am 20. Januar aufgrund zu vieler Fragen nicht abgeschlossen werden konnte und einige Anwälte nicht an die Reihe kamen. Eine Rotationslösung für die Befragung von Jessica Moretti am nächsten Tag konnte die Unzufriedenheit ebenfalls nicht besänftigen.
Eine problematische Verlagerung
«Le Temps» zufolge hat die Walliser Staatsanwaltschaft beschlossen, ihre Räumlichkeiten im Hinblick auf die Anhörungen der beiden Sicherheitsbeauftragten von Crans-Montana am 6. und 9. Februar sowie der Morettis am 11. und 12. Februar zu verlassen.
Damit diesmal alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer im selben Raum anwesend sein können, finden die Anhörungen in der Aula des Campus Energypolis der HES-SO Valais-Wallis in Sion statt.
«Le Temps» betont jedoch, dass einige der Beteiligten Drohungen ausgesetzt seien und diese Auslagerung zu Sicherheitsproblemen führen könnte.
Meinungsverschiedenheiten zwischen Anwälten
Die Staatsanwaltschaft arbeitet ebenfalls an Lösungen, um die Verzögerungen aufgrund der Vielzahl der Prozessparteien zu beheben. Laut «Le Temps» wurden die Anwälte insbesondere aufgefordert, ihre Fragen im Voraus einzureichen, was eine Welle von Protesten ausgelöst hatte.
Was die von der Walliser Polizei durchgeführten Vernehmungen betrifft, wurde beschlossen, die Protokollinhalte nicht fortlaufend zu wiederholen, um eine Vervielfachung von Berichtigungsanträgen zu vermeiden. Dies gefiel Nicola Meier, einem der Anwälte von Jessica Moretti, überhaupt nicht.
Er erklärt:
Le Temps hebt schliesslich die unterschiedlichen Profile und Sensibilitäten der zahlreichen beteiligten Anwälte hervor. Diese Meinungsverschiedenheiten führen manchmal zu Tumulten, die das Verfahren noch weiter erschweren.
Der von der Zeitung kontaktierte Lausanner Anwalt Loïc Parein ruft daher zur «Zusammenarbeit» zwischen den verschiedenen Vertretern auf.
