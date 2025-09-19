sonnig22°
DE | FR
burger
Schweiz
Wallis

Spatenstich für neues Blatten: «Der See wird irgendwann verschwinden»

From right, Matthias Bellwald, third from left, mayor of the municipality of Blatten, Fernando Lehner, second from right, Chair of the Blatten 2023 Reconstruction Committee and Christian Riede, center ...
Heute Freitag wurde der Spatenstich für den Wiederaufbau von Blatten gesetzt.Bild: keystone

Spatenstich für neues Blatten: «Der See wird irgendwann verschwinden»

19.09.2025, 14:4119.09.2025, 14:41

Weniger als vier Monate nach dem verheerenden Bergsturz hat die Gemeinde Blatten im Walliser Lötschental am Freitag den Spatenstich für den Bau eines neuen Dorfes gesetzt. Die symbolische Handlung fand in der Nähe der Ruine des zerstörten Gemeindehauses statt.

«Ein Blatten ohne Lötschental oder ein Lötschental ohne Blatten ist keine Option», bekräftigte Gemeindepräsident Matthias Bellwald anlässlich einer kleinen Feier.

Eine Woche nach der Verabschiedung eines Dekrets des Kantons wollte Bellwald das Projekt zum Wiederaufbau seines Dorfes im Rahmen des Projekts «Blatten 2030» konkret in Angriff nehmen, «an dem Ort, an dem wir unsere Zukunft aufbauen wollen».

Die künftige Gefahrenkarte werde es ermöglichen, die Gebiete zu definieren, in denen ein Wiederaufbau möglich ist.

KEYPIX - A view of the devastated village during the groundbreaking ceremony of reconstruction of the village, project &quot;Blatten 2030&quot;, 3,5 months after a landslide destroyed the village, in ...
Diverse Häuser liegen immer noch im See.Bild: keystone

Rückkehrer werden ab 2028 erwartet

Während in den bestehenden Weilern (Eisten und Weissenried) verschiedene Wohnhäuser entstehen werden, möchte der Gemeinderat einen Teil des Ortes dort wiederaufbauen, wo er verschwunden ist. Dort sollen eine Kirche errichtet und ein Dorfplatz neu angelegt werden.

Ausserdem sollen verschiedene Häuser entstehen. «Das Ziel ist, dass die ersten Bewohner Ende 2028 in ihre Häuser zurückkehren können und die meisten anderen 2029», fuhr Bellwald fort. «Der See, der sich gebildet hat, wird irgendwann verschwinden» und das Gelände wird immer sicherer werden.

«Dieser erste Spatenstich ist in erster Linie eine Aktion für die Einwohner von Blatten, die nicht wegziehen wollen, die ihre Berge nicht verlassen wollen», betonte Bellwald. «Es ist wichtig, ihnen zu zeigen, dass wir ein Wiederaufbauprojekt und eine Vision haben».

Seit der Evakuierung des Dorfs bis zum jetzigen Zeitpunkt habe die Gemeinde 150 Wohnungen vermittelt und ein Wohnbauprojekt gestartet, an dem sich alle Lötschentaler Gemeinden beteiligen könnten. Weiter habe die Gemeinde Spendengelder in Höhe von 2,5 Millionen Franken direkt an die Bevölkerung auszahlen können.

epa12389631 Debris is cleared from a destroyed house in the village of Blatten during the groundbreaking ceremony for its reconstruction project, known as &#039;Blatten 2030,&#039; just 3,5 months aft ...
Aufräumarbeiten in Blatten.Bild: keystone

Notstrasse und Wasserversorgung intakt

Weiter sprach der Gemeindepräsident von den Fortschritten bei den Räumungsarbeiten und beim Wiederaufbau der Infrastruktur. Die Notstrasse von einer Länge von drei Kilometern sei beinahe fertiggestellt und die Wasserversorgung bis an den Rand des Dorfs gesichert. Der See sei von den Trümmern geräumt.

Zudem dankte Bellwald den Nachbargemeinden Blattens bei der Bewältigung der Katastrophe. «Wir Blattnerinnen und Blattner werden nie vergessen, was ihr für uns gemacht haben nach dieser Katastrophe», sagte er. (sda)

So hübsch war Blatten vor dem Bergsturz – und so sieht es jetzt aus

Video: watson
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Fluffige Fails – so weit das Auge reicht 👁
2
Neue Studie zeigt, wer von der Abschaffung des Eigenmietwerts wirklich profitiert
3
Darum geht die Tesla-Aktie durch die Decke
4
Nach Charlie Kirks Tod: Warum der «Terminator» dem US-Vizepräsidenten die Show stiehlt
5
Krise bei der zweiten Gotthardröhre: Experten kritisieren Astra scharf
Meistkommentiert
1
Mourinho neuer Trainer bei Benfica +++ Messi vor Vertragsverlängerung in Miami
2
Erstmals unter 50 Prozent: Umfragen-Doppelschlag für die Abschaffung des Eigenmietwerts
3
Wegen Kirk-Äusserungen: Auch Jimmy Kimmels Late-Night-Show wird abgesetzt – Trump happy
4
Der Eigenmietwert ist ein Ärgernis, aber …
5
Picdump 157 – und es wurde Memes!
Meistgeteilt
1
Teil von Drohne in Lettland entdeckt ++ Putin: 700.000 Soldaten in der Ukraine
2
Patrouille Suisse verliert Ende 2027 ihre F5-Flieger – Ständerat groundet Tiger-Kampfjets
3
Frankreich: Hunderttausende streiken gegen Sparpläne
4
Erika Kirk führt Plattform weiter + Demokraten warnen vor Verlust von Grundrechten
5
Stadt Zürich zieht wegen Tempo 30 vor Bundesgericht
Bei einer Kollision im Gotthardtunnel werden zwei Personen verletzt
Im Gotthardstrassentunnel sind am Freitagmorgen zwei entgegenkommende Autos kollidiert. Zwei Fahrzeuginsassen wurden verletzt. Der Tunnel war wegen des Unfalls zwei Stunden lang gesperrt.
Zur Story