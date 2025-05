Blatten VS: So gewaltig ist das Ausmass des Gletscherabbruchs am Mittwoch

Ein Vorher-Nachher-Vergleich zeigt auf: Die Gerölllawine hat sich nach dem Niedergang weiter in Richtung Südwesten vorgearbeitet. Auch ersichtlich ist hier im linken Teil der Bilder das teilweise verschüttete Blatten.

Am Mittwochnachmittag ist der Grossteil des Birchgletschers abgebrochen und ins Tal gestürzt. Bildaufnahmen zeigen das verheerende Ausmass der Naturkatastrophe.

«Einmal in 500 Jahren» – schwere Überschwemmungen treffen Australiens Ostküste

Diese grosse Schweizer Stadt steht bald ohne Regierung und Parlament da

Grösser als Zug oder Uster, aber ohne gewählte Politiker: Die Genfer Stadt Vernier dürfte wegen möglicher Wahlmanipulation national zum Sonderfall werden. Mittendrin: Pierre Maudets Partei.

Stellen Sie sich vor, eine Stadt in der Grösse von Uster ZH, Schaffhausen oder Zug steht plötzlich ohne Regierung und Parlament da. Genau dieses Szenario kommt per 1. Juni auf Vernier zu. Auch wenn die Genfer Gemeinde in der Deutschschweiz kaum bekannt ist, gehört sie mit 37'800 Einwohnerinnen und Einwohnern zu den zwanzig grössten Schweizer Städten.