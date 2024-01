Zehn Opfer im Wallis melden Missbrauch in der katholischen Kirche

Zehn Opfer von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche haben sich in den vergangenen drei Monaten im Wallis bei einer unabhängigen externen Prüfungsgesellschaft gemeldet. Diese Prüfung hatte die Diözese Sitten Anfang November in Auftrag gegeben.

Zehn Opfer von sexuellem Missbrauch meldeten sich im Kanton Wallis. Bild: KEYSTONE

Nach bisheriger Erkenntnis sind diese Fälle der Diözese bekannt. Das heisst es in einem Zwischenbericht der Prüfungsgesellschaft, über den Diözese Sitten am Donnerstag in einer Medienmitteilung orientierte.

Die betroffenen Personen hätten in aller Freiheit und jede auf ihre Weise über die erlebten Leiden berichten können. Es sei noch zu früh, um endgültige Schlussfolgerungen zu ziehen. Aber es scheine sehr klar zu sein, dass das Bedürfnis der Opfer nach Anerkennung und ihre verschiedenen Erwartungen an die Kirche – in Bezug auf Proaktivität, Kommunikation und Transparenz – bei weitem nicht vollständig erfüllt worden seien, heisst es im Bericht weiter.

Weitere Aussagen von Opfern

Seit der Einleitung der Prüfung gingen bei der Diözese mehrere Aussagen von Opfern ein, wie es im Communiqué weiter heisst. Sie ruft insbesondere Opfer von zwei mutmasslichen Tätern auf, sich zu melden.

In einem Fall handelt es sich dabei um einen 1977 verstorbenen Vikar einer Pfarrei in Sitten. Der Kirchenmann war französischer Abstammung und soll mehrere Jahre lang mehrere Kinder missbraucht haben. Im anderen Fall ging um einen Pfarrer, der 48 Jahre lang in einer Pfarrei im französischsprachigen Teil der Diözese tätig war und 1983 starb. Er soll mehrere Personen, Erwachsene und Kinder, missbraucht haben.

Gemäss einer Studie der Universität Zürich vom vergangenen Jahr kam es in der Schweiz seit Mitte des 20. Jahrhunderts zu mindestens 1002 Fällen von sexuellem Missbrauch. Nach Ansicht der Forschenden handelt es sich dabei nur um die Spitze des Eisbergs, da die meisten Fälle nicht gemeldet oder die Dokumente vernichtet wurden. (saw/sda)