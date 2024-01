Zahlreiche Missbrauchsfälle in evangelischer Kirche in Deutschland

Deutschland ist ein gemischt-konfessionelles Land, mit einem historisch überwiegend protestantischen Norden und Osten und einem katholischen Süden und Westen. Der katholischen Kirche gehörten zuletzt 24.8 Prozent der Bevölkerung an, den evangelischen Kirchen der EKD 23 Prozent. Die grösste Gruppe in Deutschland sind mittlerweile die Nichtkonfessionellen, vor allem im vormals kommunistischen Osten. (saw/sda/dpa)

Die am Donnerstag in Hannover vorgestellte Untersuchung unabhängiger Wissenschaftler spricht von der «Spitze des Eisbergs». Die ermittelten Fallzahlen von 2225 Betroffenen basieren auf Akten der Landeskirchen und der Diakonie, ausserdem flossen den Landeskirchen und diakonischen Werken bekannte Fälle ein.

Eine Studie zu sexualisierter Gewalt in der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Diakonie hat für die vergangenen Jahrzehnte mindestens 1259 Beschuldigte dokumentiert.

Mann wegen Anschlags auf japanisches Filmstudio mit 36 Toten zum Tod verurteilt

Viereinhalb Jahre nach einem Brandanschlag auf ein Animationsstudio in Japan mit 36 Toten hat ein Gericht den Täter zum Tod verurteilt. Das Bezirksgericht Kyoto habe den 45-jährigen Angeklagten am Donnerstag wegen Mordes und anderer Verbrechen für schuldig befunden, berichteten der Sender NHK und japanische Zeitungen. Er sei zum Zeitpunkt der Tat im Juli 2019 weder geisteskrank noch vermindert zurechnungsfähig gewesen, wurde der Vorsitzende Richter zitiert. Der Brandanschlag hatte vor allem unter Anime-Fans in Japan und in der ganzen Welt für Entsetzen gesorgt.