Explosion in Bar: Tote und Schwerverletzte bei Silvesterfeier in Crans-Montana VS

Im Walliser Wintersportort Crans-Montana kam es an Silvester zu einer Explosion und darauf folgend einem Brand. Die Polizei bestätigt Tote und Schwerverletzte.

Während einer Silvesterfeier kam es im beliebten Walliser Wintersportort Crans-Montana zu einem verheerenden Brand. In einer Bar mit Dutzenden Besuchern brach ein Feuer aus, nachdem es zuvor zu einer Explosion gekommen war.

Die Walliser Kantonspolizei bestätigte der Nachrichtenagentur SDA das Unglück und dass es mehrere Tote und Verletzte gibt. Die Anzahl der Toten und Verletzten sei noch nicht bekannt, so ein Mediensprecher gegenüber dem Blick.

Rettungskräfte am Ort des Unglücks.

Beim betroffenen Betrieb handelt es sich um die Bar Le Constellation im Zentrum des Wintersportorts. Ein auf X verbreitetes Video zeigt eine Menschenmenge vor dem brennenden Gebäude, es sind Schreie zu hören.

