5 Schweizer Labels für den perfekten Street-Style – oder Strand-Look!



Hereinspaziert! Entdecke heute 5 Schweizer Marken, die dir coole Streetwear und Strandmode bieten.

Ganz nach dem Motto #shoplocal stellen wir euch 5 Mode-Labels aus der Schweiz vor. Ob Schmuck, Accessoires oder Kleidung, hier wirst auch DU fündig! Viel Spass! 😎

Die in Biel lebende Designerin Veronica Antonucci entwirft unter dem Label Vanto, Schmuckstücke, die durch Linien und Texturen miteinander verbunden sind. Ihre neue Unisex-Kollektion von Armbändern, Ringen und Ohrringen verkörpert Kindheitserinnerungen und Gefühle, die sie mit ihrer Heimatstadt in Italien und ihrer Familie verbindet.

Über den Schmuck: Die Schmuckstücke von Vanto erstellt Veronica in ihrem Atelier her. Sie sind auf Anfrage in recyceltem Silber, sowie in Fairtrade-Gold und Roségold erhältlich.

Palmey ist ein Lifestyle Brand aus Zürich, der Sommerfeeling vermittelt. Die Gründerinnen Sandra und Michelle stellen Brillenketten her und setzten dabei auf hochwertige, nachhaltige Materialien, wie zum Beispiel Bio-Baumwolle oder Segelseil. Trendige Haarklammern und Crew Socks, sowie die neuen Bucket Hats machen den Summer Look 2022 perfekt.

Die neuen Bucket Hats (oder auch Fischerhüte genannt) gibt es in Lila und Beige bild: Palmey

Über die neue Kollektion: Die neuen Bucket Hats und Base Caps von Palmey sind perfekt für die heissen Sommertage. Sie sind zu 100% aus Baumwolle und passen auf fast jeden Kopf! Entdecke die verschiedenen Styles online und sichere dir einen der coolen Hüte.

WE ARE ZRCL ist das Schweizer Streetwear-Label ohne Geheimnisse. Jedes Produkt ist mit einer Nummer auf dem Waschetikett vom Anbau der Bio-Baumwolle bis zum fertigen Textil zurückverfolgbar. Konsequent nachhaltig! 🌱 WE ARE ZRCL will Vorbild sein, gibt Wissen weiter und animiert zum Handeln.

Über das Produkt: ZRCL sucht die Zusammenarbeit mit Künstler:innen, die einzigartige Kollektionen gestalten. Das Longsleeve wurde von der Schweizer Künstlerin Talinolou designt. Talina ist eine tallentierte Grafikerin, die über das Netzwerk Support your Local Artist entdeckt wurde. Auf der WE ARE ZRCL Website findest du unter ARTISTS alle Künstler:innen und die dazugehörigen Motive. Vom internationalen Big-Name, bis zum lokalen No-Name entstehen so die Motive, die seit dem ersten Tag zum Streetwear Label ohne Geheimnisse gehören.



PURA ist spanisch und heisst rein. Reine Stoffe und ein reines Gewissen, für das steht PURA clothing und damit auch die Gründerin Sara Zbinden. PURA clothing hat sich zum Ziel gesetzt, einen wichtigen Beitrag an eine nachhaltigere Textilbranche zu leisten.

Das «ALTEA Top» von Pura Clothing bild: jennandthecamera

Über das Bikini: Ein einzigartiges Top zum Verlieben. Der Schnitt des ALTEA Top ist das erstes Bügel-Top. Das Top ist beim Rücken & bei den Trägern vollständig verstellbar. Alle Stoffe sind aus italienischem High Premium Material welches lange hält, sehr weich ist und recycelt ist (80% recycelt PA, 20% EL). Sämtliche Pura Teile werden in Italien von Hand und mit viel Liebe genäht.

Mofreso entstand 2019 im Hinterhof einer kleinen Wohnsiedlung in ZürichWipkingen. Eine Gruppe cooler Socken tüftelte an Designs, die nachhaltig, langlebigund komfortabel sind. Heute umfasst die Kollektion Basics, aber auch trendigeweisse Sportsocken mit Stickereien. Alle Socken werden aus zertifizierter türkischerBio-Baumwolle hergestellt und erfüllen den OEKO-TEX Standard 100.

Über die Socken: Die hippen weissen Sportsocken mit ihren bunten Stickereien sindein Hingucker. Alle Motive werden von Hand in Zürich gezeichnet und mit hoher Genauigkeit auf die Socken gestickt. Eine Extraportion Tragekomfort erhalten siedurch ihre Frottee-Polsterung und den nahtlosen Zehenspitzen. Angefangen beim Design bis zur ressourcenschonenden Verpackung, Versandoption wird bei jedem Schritt der Herstellung auf die Kriterien Nachhaltigkeit, faire Produktion, Ressourcenbeanspruchung und Qualität geachtet.

