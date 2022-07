illustration: julia neukomm

Diese 5 Labels pimpen dein Zuhause auf!😍

Bist du auf der Suche nach schönem Interior Design? Dann hier entlang! Heute gibt es fĂŒnf Labels im Interior-Bereich zu entdecken.

Du liebst schönes Design? SchÀtzt die QualitÀt mehr als die QuantitÀt? Dann bist du hier genau richtig. Heute gibt es 5 Labels zu entdecken, die Farbe und schöne Akzente in deine vier WÀnde bringen.

PS: In dieser Blog-Story gibt es zum Schluss noch einen Wettbewerb. Bis nach unten scrollen lohnt sich umso mehr. Viel GlĂŒck! 🍀

Due Creazione ist die perfekte handgemachte Imperfektion, welche aus 100% regionalem Terrakotta in SĂŒditalien gefertigt wird. Jedes StĂŒck ist ein Unikat und versprĂŒht das GefĂŒhl von «La Dolce Vita». Die Produkte stammen aus einer kleinen Manufaktur, in sechster Generation, die ĂŒber 150 Jahre als Familienbetrieb gefĂŒhrt wird. Das Label-GrĂŒnderteam Milena und Roberto unterstĂŒtzt die Manufaktur mit dem Verkauf und damit auch die Wirtschaft von Roberto’s Herkunftsdorf.

Über die Keramik-Produkte: Das Label Due Creazione nimmt dich auf eine inspirierende Reise durch SĂŒditalien mit und bringt dir ein StĂŒck «Dolce Vita» mit nach Hause. Jedes Design trĂ€gt einen italienischen Namen wie z.B. Giovanni, Chiara usw. Alle Produkte findest du im Webshop oder an diversen DesignmĂ€rkten oder Pop-Ups in der ganzen Schweiz.

News gibt es regelmÀssig auf ihrem Instagram-Kanal zu lesen.

Nachdem die Label GrĂŒnderin Hedi zwei Jahre in Marokko verbracht hat und in die Teppichkunst von 1001 Nacht eingetaucht ist, hat sie sich dazu entschlossen, ein eigenes TeppichgeschĂ€ft namens Hedi Adahmani aufzubauen. Hedi wollte eine moderne Auswahl schaffen und ihr Wissen und ihre Erfahrung ĂŒber marokkanische Teppich-Inneneinrichtung mit einer nachhaltigen Unternehmensphilosophie vereinen.

Über die Produkte: Entdecke das wunderschöne Sortiment aus nachhaltiger Handarbeit. Ob Berberteppiche aus Marokko, Yoga-Matten oder Sitzkissen, gestalte dein Zuhause mit den auserwĂ€hlten Produkten von Hedi Adahmani, aus 100% natĂŒrlichen Materialien, zu etwas Besonderem.

Baruch aus Bern gibt jungen KĂŒnstlerinnen und KĂŒnstler aus Kolumbien eine Plattform in Europa. Die Förderung der kolumbianischen Kultur steht dabei im Vordergrund. Mit liebevoll auserwĂ€hlten Produkten bringt Baruch die herzliche, farbenfrohe und vielfĂ€ltige Kultur Kolumbiens in deine vier WĂ€nde. Das Baruch-Team kennt alle Hersteller persönlich, so kann das Label faire Arbeitsbedingungen garantieren.

Über den Stuhl: Der Ursprung des «Spaghetti-Stuhls» findet sich an der Karibischen KĂŒste SĂŒdamerikas, in den lĂ€ndlichen Gebieten Kolumbiens, um genau zu sein. Ein talentiertes Familienunternehmen aus Santa Marta (Tucurinca) lĂ€sst diese alte Tradition nun wieder aufblĂŒhen. Mit zeitgemĂ€ssem Design und voller Farbe.

Das Kollektiv vier ist ein Designstudio fĂŒr Textildesign und besteht aus: Eva, Johanna und Mirjam. Spielerisch und lustvoll entwerfen sie textile Produkte fĂŒr deine Wohnung. Ihre kunstvollen FixleintĂŒcher regen zum TrĂ€umen an und lassen deinen Alltag in abenteuerlichen Exkursionen enden.

đŸŒŸ «Ich liege auf der Wiese und lasse mich von der Sonne wĂ€rmen» đŸŒŸ

Über die Produkte: Die neue Fixleintuchserie von Kollektiv vier erzĂ€hlt vom Sommer und bringt ihn zu dir ins Schlafzimmer mit warm duftende Blumen, dem summen der Bienen und fluffigen Wolken am blauen Himmel. Jedes Fixleintuch wurde von Kollektiv vier entworfen und in Spanien gedruckt und genĂ€ht. Das Fixleintuch kommt in einem in der Schweiz hergestellten StoffsĂ€cklein zu dir nachhause. Zu jedem Design gibt es eine Gutenachtgeschichte, die dich mitnimmt auf eine Gedankenreise, in die LĂŒfte des Sommers.

Nuok ist ein kleines Interior-Label aus ZĂŒrich. Das junge Label bietet modernes und handgemachtes Wohndesign aus Holz. Nuok hat es sich zum Ziel gesetzt, in der Schweiz zu produzieren und in das lokale Handwerk zu investieren. Die gesamte Holzarbeiten ĂŒbernimmt das GrĂŒnderteam gleich selbst. Die Nuok-Produkte erkennt man an ihren einzigartigen eingefrĂ€sten Mustern.

Über die Produkte: Hinter der «Pflanzenbox Nevi» stehen drei kleine Schweizer Handwerksbetriebe. đŸ€Nuok designt und erstellt die Produkte in der Schweiz. Bei der Produktion wird grosser Wert auf die Nachhaltigkeit und QualitĂ€t der Produkte gelegt. Es werden möglichst natĂŒrliche Materialien verwendet und ein grosser Teil der Produktion besteht aus Handarbeit.

