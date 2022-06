illustration: julia neukomm

Für deine Fellnase und dich: 6 Labels aus der Schweiz!

Der Hund, der beste Freund des Menschen, hat natürlich auch die besten Produkte verdient! Deshalb hier: 6 auserwählte Labels aus der Schweiz.

#Supportsmallbusiness! Auch bei den Produkten für deinen Vierbeiner.

Und deshalb gibt es heute sechs kleine Schweizer Labels zu entdecken, welche sich für deinen treuen Begleiter einsetzen. 😍

Und los geht's!

Hinter dem Outdoor-Hundelabel Woodsdog stehen die Gründerinnen Jennifer und Carla. Was 2018 mit einem einfachen Bandana für Carlas Hündin Mochi begann, entwickelte sich zu einer Marke für Hunde und ihre Besitzer, die es lieben, Zeit in der Natur zu verbringen. Die Produkte werden in Handarbeit von den beiden Gründerinnen in ihrem Atelier hergestellt. Bei einem grossen Bestellaufkommen bekommen sie zusätzlich Unterstützung von der Heimwerkstätte in Wil, welche Menschen mit Beeinträchtigungen beschäftigt. Die Futternäpfe aus Steinzeugton wurden selbst designt und werden in einer kleinen Töpferwerkstatt in Flims hergestellt. Mit einem Teil des Verkaufserlöses wird die Tierschutzorganisation Raise Your Paw unterstützt. 🐾

Das vegane Hundehalsband inkl. Hundeleine von Woodsdog bild: woodsdog

Über die Produkte: Die veganen Woodsdog-Hundehalsbänder und Leinen sind für alle Naturgegebenheiten geeignet. Im Onlineshop kann man das Hundehalsband oder die Leine in über 10'000 Variationen selbst konfigurieren. Ebenso findet man Decken für Hund und Mensch, Bandanas, Futter- und Trinknäpfe und geprägte Metall-Hundemarken für den Vierbeiner.

>> Shoppe hier bei Woodsdog!<< 👉Mit dem Code watson gibt es bis Ende Juni 2022 10% Rabatt

Erzähl Sirah deine Dog Story und sie erzählt dir ihre! Die auserlesenen Produkte von DogStories werden in einer kleinen Manufaktur im Herzen der Schweiz hergestellt. Die Luzernerin Sirah Walker fertigt seit 2020 in liebevoller Handarbeit wunderschöne, hochwertige Artikel rund um den Hund. Die Teile sind von auserlesener Qualität und sollen die Vierbeiner ein ganzes Hundeleben lang begleiten.

Das geflochtene Fettleder-Halsband mit der personalisierbaren DogStories -Hundemarke. bild: dogStories

Über die Produkte: Durch die hohe Strapazierfähigkeit der verwendeten Materialien machen sie jedes Abenteuer mit und erzählen so mit der Zeit viele Dog Storys. Um die Produkte genau auf den Hund abzustimmen und um Abfall zu vermeiden, wird jedes Stück individuell und nach Mass gefertigt. Ausserdem bietet DogStories Produkte vieler weiterer Hundelabels an, auch jene produzieren unter fairen Bedingungen und teils CO2-neutral in der Schweiz und Europa.

Hinter dem kleinen Label Lulein stecken die Zürcher Schwestern Luzia und Florine. Was als Hobby für die eigenen Hunde begann, wurde schnell zum Geschäftsmodell: Sie produzieren handgefertigte Hundeleinen und Halsbänder aus Tau und Paracord – zwei sehr beständige und darum optimale Materialien für deinen Vierbeiner. Die nebenbei noch hübsch aussehen.

Die handgemachte Tauleine All Aqua von Lulein bild: Lulein

Über die Produkte: Hergestellt wird von Hand und mit viel Herz in Zürich. Das macht jedes Lulein-Produkt zum Unikat. Die Auswahl ist bunt und für Hunde von gross bis klein. Die richtige Grösse oder Farbe ist trotzdem nicht dabei? Macht nichts, denn Lulein setzt auch Spezialwünsche um.

>> Finde hier ein schönes Unikat für deine Fellnase! << 👉 Mit dem Code WatsonsFavorites gibt's bis Ende Juni 15 % auf Lulein.ch.

Comfy Cat & Dog wurde im Jahr 2021 ins Leben gerufen. Die Idee, einen eigenen Onlineshop zu eröffnen und darin wunderbare Produkte für Katzen und Hunde sowie für deren Tierhalter anzubieten, hat das Gründerpaar von Anfang an fasziniert. Der Onlineshop wurde mit viel Tierliebe erstellt.

Zu den Produkten: Bei Comfy Cat & Dog findest du tolle Produkte wie personalisierte Fressnäpfe mit dem Namen von deinem Haustier, Leckerli-Dosen und vieles mehr.

Frauchen-Glück-Produkte sind Mutmacher und Begleiter. Postkarten, Poster und Kalender motivieren, einen positiven Fokus auf das Zusammenleben mit dem Hund zu legen. Daneben gibt es Hundespielzeug aus 100 % Naturhanf sowie Leinen und Halsbänder. Keine Massenware – dafür in Handarbeit und liebevoll hergestellte Unikate. Eben echte kleine Glücksbringer.

Das Biothane®-Halsband mit dem Hundenamen personalisiert. bild: Frauchen Glück

Über die Produkte: Die Biothane-Leinen, Halsbänder und Geschirre werden von Hand in der Schweiz gefertigt. Jedes Produkt ist dabei absolut einzigartig. Denn du kannst sie dir individuell in Farbe, Breite und Länge zusammenstellen und auf Wunsch auch mit dem Namen oder der Telefonnummer deines Hundes versehen.

Swiss Natural produziert qualitatives Hundefutter direkt in der Schweiz. Das Futter bleibt durch das neuartige Herstellungsverfahren sehr saftig und soft. Zudem garantiert es beste Qualität. Das Fleisch wird im eigenen Saft gegart. Dank der sanften Lufttrocknung enthält das Futter eine Restfeuchtigkeit von bis zu 30 %, was zu einer angenehm weichen Konsistenz der Futterbrocken führt. So erreicht Swiss Natural eine viel höhere Bekömmlichkeit als traditionelle Futtersorten und ist ein täglicher Wohlgenuss für deinen Hund.

Über die Produktion: Das Soft-Futter wird in eigener Produktion in der Schweiz hergestellt. Swiss Natural verwendet bewusst nur Fleisch aus der Schweiz, weil dem Label alle Tiere am Herzen liegen. Ausserdem ist Schweizer Fleisch nachhaltiger und ökologischer als importiertes Fleisch.

Und zum Schluss gibt es noch etwas Tolles von Lulein zu gewinnen!

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

Gewinne eine handgemachte Hundelein von Lulein nach deiner Wahl!

Eine der schönen Hundeleinen von Lulein bild: lulein

