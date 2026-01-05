Crans-Montana: Darum haben die Menschen gefilmt und sind nicht geflüchtet
Anstatt vor dem Feuer wegzurennen, haben viele Clubbesucher in Crans-Montana zum Handy gegriffen und das Feuer an der Decke gefilmt. Für den forensischen Psychologen und stellvertretenden Leiter des Zürcher Amtes für Justizvollzug, Jérôme Endrass, ist das eine normale Reaktion: «Dass man nicht zum richtigen Zeitpunkt wegrennt, ist alles andere als überraschend.» Die jungen Menschen hätten keine Chance gehabt, das Risiko abzuschätzen.
Wieso die Menschen im Moment der Gefahr zum Handy greifen, erklärt der Experte im Video:
Hier filmen die Menschen den Brand, anstatt zu flüchten:
