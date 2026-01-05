meist klar-8°
DE | FR
burger
Schweiz
Videos

Crans-Montana: Darum haben die Menschen gefilmt anstatt zu flüchten

Video: watson/lucas zollinger

Crans-Montana: Darum haben die Menschen gefilmt und sind nicht geflüchtet

05.01.2026, 19:5505.01.2026, 19:55

Anstatt vor dem Feuer wegzurennen, haben viele Clubbesucher in Crans-Montana zum Handy gegriffen und das Feuer an der Decke gefilmt. Für den forensischen Psychologen und stellvertretenden Leiter des Zürcher Amtes für Justizvollzug, Jérôme Endrass, ist das eine normale Reaktion: «Dass man nicht zum richtigen Zeitpunkt wegrennt, ist alles andere als überraschend.» Die jungen Menschen hätten keine Chance gehabt, das Risiko abzuschätzen.

Wieso die Menschen im Moment der Gefahr zum Handy greifen, erklärt der Experte im Video:

Video: watson/lucas zollinger

(lzo/sel)

Hier filmen die Menschen den Brand, anstatt zu flüchten:

Video: watson/Hanna Dedial
Mehr zu Crans-Montana:

«Es gibt keine Worte, um diesen Horror zu beschreiben» – Augenzeugin berichtet vom Unglück in Crans-Montana

Video: watson/hanna hubacher, lucas zollinger

Augenzeuge schildert seine Flucht aus der brennenden Bar

Video: ch media/TeleZüri / orgetorix kuhn

Spitaldirektor Eric Bonvin gibt Auskunft zur Situation in den Walliser Krankenhäusern

Video: watson/reto heimann, lucas zollinger
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Ex-Mitarbeiterin von Bar in Crans-Montana erhebt schwere Vorwürfe
1 / 6
Ex-Mitarbeiterin von Bar in Crans-Montana erhebt schwere Vorwürfe
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So werden die Brandopfer im Zürcher Universitätsspital versorgt
Video: ch media
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
5 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Iseeus
05.01.2026 20:09registriert März 2018
Ich denke, dass Thema wurde nun genug ausgeschlachtet.
Bitte gebt auch uns ein klein wenig Luft um mal durchatmen zu dürfen.
All den Betroffenen und Angehörigen wünsche ich ganz viel Kraft und Liebe.
3313
Melden
Zum Kommentar
avatar
Kelevra
05.01.2026 20:11registriert Januar 2022
Das verinnerlichte Schema, welches gerade bei Digital Natives verankert ist etwas aussergewöhnliches zu filmen, weil es zu Aufmerksamkeit in sozialen Medien führt sollte in diesem Kontext sicher auch nicht vernachlässigt werden. Zudem auch die kognitiven Ressourcen die mit filmen anstatt der Risikobewertung beschäftigt sind und die dadurch geringere soziale Interaktion und Austausch über das Geschehen.
299
Melden
Zum Kommentar
avatar
hawl fyw'n rhydd
05.01.2026 20:04registriert November 2025
Dass das alles andere als überraschend ist - sollte gewaltig zu denken geben!
259
Melden
Zum Kommentar
5
Das musst du zum Unterbruch der Säntisbahn wissen
Die Säntisbahn wird ab Mai 2026 komplett erneuert. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum halbjährigen Unterbruch des Bahnbetriebs:
Zur Story