Wetter-ABC

Was ist die Bise und wie kommt sie zustande?

Die Bise ist ein Nordostwind, der bei uns durchs Mittelland – also vom Bodensee bis hin zum Genfersee – bläst. Normalerweise herrscht bei uns Westwindströmung, der Wind kommt also, angetrieben vom hohen Jetstream, meist aus Westen.

Wenn hingegen Bisenlage ist, besteht ein Hochdruckgebiet nordwestlich oder nördlich der Schweiz und ein Tiefdruckgebiet im Mittelmeerraum.

Die Winde um ein Tiefdruckgebiet wehen im Gegenuhrzeigersinn, diejenigen um ein Hochdruckgebiet im Uhrzeigersinn. Bild: watson/meteoswiss

Bei dieser Druckverteilung entsteht über der Schweiz eine Nordost-Strömung. Die Winde um das Tiefdruckgebiet wehen nämlich auf der Nordhalbkugel im Gegenuhrzeigersinn. Das Gegenteil ist der Fall für das Hochdruckgebiet. Das Spezielle in der Schweiz ist, dass das Mittelland eingeklemmt ist zwischen zwei Gebirgszüge (Alpen und Jura). Deshalb wird der Nordostwind kanalisiert – es ist der Grund, weshalb die Bise manchmal sehr stark wehen kann.

Das grosse Wetter-ABC Föhn? Bise? Hochdruckgebiet? Damit du diese Begriffe im nächsten Wetterbericht besser verstehen kannst, gibt es einen Monat lang das Wetter-ABC. Wir publizieren an dieser Stelle täglich einen kleinen Bericht über ein Wetterphänomen. Von A wie Abendrot bis Z wie Zyklone.

Im Sommer ist dies meistens trockene, kontinentale Luft. Im Winter ist die Bise oft mit Hochnebel verbunden, da die Luftfeuchtigkeit dieses Windes im Winter höher ist. Es herrscht dann meist eine sogenannte «Inversionslage». Inversion ist eine Luftschicht, in der die Temperatur mit der Höhe zu- und nicht, wie üblicherweise, abnimmt. (Siehe dann auch: «I wie Inversionslage».) Unterhalb der Inversionsschicht bleibt die kalte Luft liegen. Deshalb kann die Bise im Winter ganz schön garstig sein.

Wind- und Kitesurfer nutzen den starken Bisen-Wind auf dem Urnersee. Bild: keystone

Die Bise kommt übrigens nur auf der Alpennordseite vor – so wie beispielsweise der «Mistral» nur in Südfrankreich vorkommt. Wenn also jemand sagt, in den Ferien im Ausland habe die Bise geblasen, dann ist das aus meteorologischer Sicht falsch.

(lak)