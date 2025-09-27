In Andermatt ist schon Winter. Bild: BRK News

Der Winter ist da! Zumindest in den Alpen

Am Samstag erwachte Andermatt im weissen Gewand: Über Nacht gab es

Noch ist er zwar nass, schwer und bereits wieder am Schmelzen. Trotzdem: Der erste Schnee ist da! Über 1400 Meter fielen teils kräftige Schneeflocken. Bis in den Mittag dauerte das wilde Flockentreiben an.

Wo eben noch Blumen blühten, ist in Andermatt bereits Winter. Bild: BRK News

Bereits sind die ersten Pässe gesperrt. So zum Beispiel der Gotthardpass, der bis Sonntag 9 Uhr aus Sicherheitsgründen für den Verkehr gesperrt bleibt. Auch diese Pässe bleiben gemäss Informationen des TCS vorerst geschlossen:

Furkapass

Grimselpass

Nufenenpass

Sustenpass

In Andermatt ist bereits Winter: 1 / 8 Wintereinbruch Andermatt Viele Pässe sind für den Verkehr bereits gesperrt. quelle: brk news / brk news

(her)