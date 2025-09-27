Der Winter ist da! Zumindest in den Alpen
Am Samstag erwachte Andermatt im weissen Gewand: Über Nacht gab es
Noch ist er zwar nass, schwer und bereits wieder am Schmelzen. Trotzdem: Der erste Schnee ist da! Über 1400 Meter fielen teils kräftige Schneeflocken. Bis in den Mittag dauerte das wilde Flockentreiben an.
Bereits sind die ersten Pässe gesperrt. So zum Beispiel der Gotthardpass, der bis Sonntag 9 Uhr aus Sicherheitsgründen für den Verkehr gesperrt bleibt. Auch diese Pässe bleiben gemäss Informationen des TCS vorerst geschlossen:
- Furkapass
- Grimselpass
- Nufenenpass
- Sustenpass
In Andermatt ist bereits Winter:
(her)