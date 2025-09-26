wechselnd bewölkt11°
Wetter Schweiz: Es bleibt regnerisch – in den Bergen fällt erster Schnee

Arosa, 26.09.25
Die ersten Schneeflocken fallen in den Schweizer Bergen.Bild: weisshorn.roundshot.com

Das Wetter bleibt herbstlich und der erste Schnee ist da!

26.09.2025, 09:5726.09.2025, 09:57
Nina Bürge
Nina Bürge

Der Sommer neigt sich dem Ende zu und der Herbst trifft langsam, aber sicher ein.

Trotz einer kurzen Aufhellung übernehmen ab dem Nachmittag im Flachland grossflächig die grauen Wolken und der Regen. Man braucht am letzten Septemberwochenende also einen Regenschirm.

Am Vormittag ist vor allem die Westschweiz von den Regenschauern betroffen, diese ziehen am frühen Nachmittag jedoch weiter in Richtung Voralpen, Mittelland und Ostschweiz, wie «MeteoNews» schreibt.

So bleibt es voraussichtlich auch gegen das Wochenende, zumindest am Samstag ist es in der Schweiz grossflächig kalt und nass. Am Abstimmungssonntag lockern sich die Wolken wieder und die Temperaturen können bis auf 15 Grad steigen. Auch der Regen soll am Sonntag wieder nachlassen.

Erste Schneeflocken in den Bergen

Die Schneefallgrenze liegt am Wochenende zwischen 1800 und 2100 Metern. Somit liegt in den Schweizer Skigebieten bereits ein erstes Zückerlein Schnee.

In Zermatt auf dem Rothorn sieht man, wie der Winter seine ersten Fussstapfen hinterlassen hat.

Rothorn Zermatt 26.09.25
Am Rothorn in Zermatt fallen nach wie vor die ersten Flocken.Bild: matterhornparadise.ch

In Arosa, auf dem Weisshorn, haben die Bergspitzen ebenfalls eine feine Schicht Schnee erhalten

Arosa, 26.09.25
Auch auf dem Weisshorn in Arosa haben die Bergspitzen eine erste weisse Schicht.Bild: weisshorn.roundshot.com

Auch auf der anderen Seite des Bündner Bergtals, im Engadin, sieht es weiss und neblig aus.

St Moritz / Corviglia, 26.09.25
In St. Moritz ist es noch bewölkt und weiss.Bild: engadin.ch
