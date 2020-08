Schweiz

Wetter

Hagel und Gewitter in der Schweiz: So heftig wütete das Unwetter



Bild: watson / mlu

So heftig wüteten die Gewitter über der Schweiz

Mit Hagel und Gewitter ging das Wochenende und die Hochsommerphase in der Schweiz am Sonntagabend zu Ende. Besonders stark betroffen waren die Kantone Bern, Solothurn und Aargau. Auf Social Media kursieren mehrere Bilder und Videos von Teils Kirschgrossen Hagelkörnern.

Die Kantonspolizei Bern schrieb am Montag auf Twitter, dass in der Nacht aus dem ganzen Kantonsgebiet rund 90 Meldungen eingegangen sind. Zwischen dem Aaretal und dem Emmental, in Bilwil, starben mehrere Kühe nachdem ein Blitz in einen nahegelegenen Baum eingeschlagen hatte. Weiter wurden fünf Personen bei einer Überschwemmung auf einem Campingplatz leicht verletzt.

In Kandersteg wurden der Campingplatz und Wohnquartiere teilweise überschwemmt – fünf Personen wurden leicht verletzt. In Bowil verstarben mehrere Kühe, nachdem ein Blitz in einen Baum eingeschlagen hatte. Weitere Infos folgen. (2/2) — Kantonspolizei Bern (@PoliceBern) August 17, 2020

So sah das Unwetter aus nächster Nähe aus

Aus allen betroffenen Regionen erreichen uns seit dem Sonntagabend Bilder des Unwetters. Hier ein Blick in die Schweizer Gärten:

So der #Gewittercluster aus der Ferne zu beobachten war der Wahnsinn. Atemberaubend schön.

Jetzt wäre es noch mega toll wenn der Cluster aus der #Schweiz zum Bodensee ziehen würde. Dann könnte ich mit Glück auch #Blitze aus nächste nähe filmen.👍#Gewitter #Unwetter #Bodensee pic.twitter.com/2KjPfMvP0N — Marcel (@Marcel_FFF) August 16, 2020

Weitere Meldungen aus dem Kanton Solothurn

Bei der Kantonspolizei Solothurn sind rund 40 Meldungen wegen Wassereinbruch eingegangen. Zudem gab es vereinzelte Anrufe wegen umgestürzten Baustellen-Abschrankungen und gestürzten Bäumen. Es war vor allem die Region Wasseramt und Gösgen betroffen. Die Schadenhöhe könne nicht beziffert werden, heisst es in der Meldung weiter.

Videos auf verschiedenen Onlineplattformen zeigten Unwetter mit starkem Hagel (kirschengrossen Hagelkörner) und Wasser, das durch Strassen lief. Betroffen war am frühen Abend namentlich die Region Aarau-Olten.

Neu zwei kräftige #Gewitterzellen im Raum #Olten und #Aarau. Lokal Hagel möglich. Bild zeigt Blick auf Zellen von Zürich-Oerlikon aus. Ziehen in Richtung Ost/Nordost weiter. (rp) pic.twitter.com/Fn5bLCYqpy — MeteoNews (@MeteoNewsAG) August 16, 2020

SRF Meteo meldete teils ergiebigen Regen und Sturmböen von bis zu 95 Kilometern pro Stunde in Nyon. Im Mittelland wurden verbreitet Böenspitzen im Bereich um 70 Kilometer pro Stunde gemessen.

Hochsommer kehrt am Donnerstag zurück

Für Montag und Dienstag werden in der ganzen Schweiz weitere Regenschauer erwartet. Mit Temperaturen zwischen 22 und 26 Grad ist es zudem deutlich kühler als am Wochenende. Bereits am Mittwoch sollen die Temperaturen aber wieder ansteigen, und am Donnerstag und Freitag meldet sich der Hochsommer mit über 30 Grad wieder zurück. Die Jahreshöchsttemperatur von 36.5 Grad, gemessen in Basel, dürfte aber nicht übertroffen werden. (cki/leo/sda)

