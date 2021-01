Schweiz

Da ist er nun also: Der erste Montag im neuen Jahr. Und er ist kalt. Richtig kalt. Während das Thermometer nachmittags im Norden um die 0 Grad verharrt, klettert es im Süden auf 4 bis 5 Grad.

Das frostige Wetter behält auch im Verlaufe der Woche die Schweiz im Griff. Gegen das Wochenende könnte es sogar verbreitet Eistage geben, was bedeutet, dass die Temperaturen ganztags unter 0 bleiben. Brrr!

In der Deutschschweiz könnte gemäss den Wetterdiensten am Mittwoch stellenweise etwas Schnee fallen. Sowohl am Mittwoch als auch am Donnerstag ist es im Norden wechselnd bis stark bewölkt, während sich im Süden und in den Alpen die Sonne zeigt. Ob am Wochenende noch mehr Schnee fallen wird, lässt sich noch nicht vorhersagen.

Fest steht jedoch: Wer das Haus verlässt, sollte sich besser warm einpacken. (saw)



