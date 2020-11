Leben

Weihnachten

16 Cocktails für den Winter: Von diesen Getränken wird dir warm



Bild: shutterstock

Turbo-Russ und Co.: Diese warmen Winterdrinks helfen dir gegen die Kälte

Laurent Aeberli Laurent Aeberli

Dezember. Weihnachtszeit. Ist der ganze Trubel endlich vorüber, harrt die Kälte aus. Bis im Februar – ja, manchmal sogar noch länger – wollen uns die Temperaturen in die warme Wohnung ins Verderben treiben. Wir geben uns aber nicht so einfach geschlagen und versorgen euch mit mächtigen Waffen: 14 plus 2 Rezeptideen, mit welchen ihr jeden noch so argen Schneesturm überlebt.

Gegen solche Situationen hilft nur eins: Unsere wärmenden Drink-Rezepte. gif: giphy

Roter Glühwein

Bild: Getty Images Europe

1 Liter fruchtig-kräftiger Rotwein

150 Gramm Rohrzucker

1 Orange in Scheiben geschnitten

2 Zimtstangen

3 Nelken

1 Messerspitze Muskat

Alle Zutaten in einer Pfanne erhitzen, aber nicht kochen lassen.

Tipp: Für den extra Kick mit Amaretto aufpeppen.

Glögg

1 Liter Rotwein

8 Centiliter Rum

100 Gramm Zucker

100 Gramm Rosinen

50 Gramm Mandelstifte

1 Zimtstange

2 Teelöffel Kardamom-Pulver (entspricht 6 Kapseln)

4 Nelken

20 Gramm frischer Ingwer

Alle Zutaten, ausser die Mandeln, in einen Topf geben und erhitzen, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Danach über Nacht ruhen lassen. Am nächsten Tag Gewürze herausnehmen, den Glögg erhitzen und mit den Mandeln servieren. Skål!

Tipp: Die schwedischen Glögg-Liebhaber lassen die Rosinen manchmal drin.

Weisser Glühwein

0.75 Liter trocken-lieblicher Weisswein

3 Deziliter Orangensaft

5 Deziliter Apfelsaft (Kohlensäure haltig)

3 Esslöffel Zucker

1 Orange

1 Zitrone

1 Zimtstange

Nelken, Piment, Ingwer, Lorbeer nach belieben

Weisswein, Orangensaft, Apfelsaft und Zucker aufkochen, danach Temperatur reduzieren. Orangen- und Zitronenschale, Zimtstange und Gewürze zugeben und ziehen lassen.

Tipp: Ein Gewürztraminer eignet sich hervorragend.

Holunder-Glühwein

0.75 Liter Holunderbeersaft

4.5 Deziliter Rotwein

2 Deziliter Orangensaft

3 Esslöffel Zitronensaft

1 Zimtstange

3 Nelken

120 Gramm brauner Zucker

Alle Zutaten in einer Pfanne erhitzen, aber nicht kochen lassen.

Tipp: Anstatt Zucker Holunderblütensirup verwenden.

Heisser Hugo

0.75 Liter trockener Weisswein

1.5 Deziliter Holunderblütensirup

4 Zweige Minze

1 Limette

Alle Zutaten sowie den Saft und die Schale der Limette in einem Topf erwärmen, aber nicht kochen lassen.

Tipp: Bereite den Hugo mit weissem Glühwein zu.

Glühbier

1 Liter dunkles Bier

2 Deziliter Orangensaft

1 Esslöffel Honig

3 Nelken

1 Zimtstange

1 Sternanis

30 Gramm Zucker

Bier mit Gewürzen auf circa 60° Celsius erhitzen, Saft, Honig und Zucker zugeben und rund 30 Minuten ziehen lassen.

Tipp: Statt Orangensaft Kirschsaft verwenden.

Kafi fertig

1 Kaffee

4 Centiliter Kernobstschnaps

2 Würfelzucker

Das bringst du auch ohne Beschrieb hin, oder?

Tipp: Milchkaffee mit Baileys schmeckt auch hervorragend.

Kafi Luz

1 sehr wässriger Kaffee

4 Centiliter Kernobstschnaps

2 Würfelzucker

Tipp: Mein Vater hat seinen Lutz immer mit nur einem Würfelzucker und Zwetschgenschnaps geordert. Das muss wohl gut sein.

Carajillo

1 Espresso

4 Centiliter Brandy

1 Teelöffel Zucker

Tipp: Aiaiaiaiiii! Por los suisos: Es como «Flämmli», pero sin trabajar.

Lumumba

1 Tasse heisse Schokolade

4 Centiliter Rum

Tipp: «Mit Ovi chaschs nöd besser ...»

Turbo-Russ

1 Liter Apfelsaft

3 Deziliter Wodka

2 Zimtstangen

Zucker nach belieben

Den Saft mit den Zimtstangen erhitzen, den Wodka, dazugeben – und los geht das Fest!

Tipp: Schmeckt mit naturtrübem Apfelsaft fast am besten.

Winter Jack

1 Flascher Jack Daniel's Winter Jack Apfel Punsch

Erhitzen und fertig.

Tipp: Schmeckt Innendienst-Mitarbeiterin Olivia genau so gut wie Sportchef Reto, welcher meint: «Winterjack. Grossartig.»

Wodka-Ingwer-Tee

1 Liter Wasser

1/2 Ingwer-Wurzel

3 Deziliter Wodka

2 Esslöffel Honig

Das Wasser mit dem Ingwer etwa eine Viertelstunde kochen lassen. Danach mit dem Honig und dem Wodka verfeinern.

Tipp: Wahlweise Zitronengras mit ins Wasser geben.

Chai-Punsch

0.75 Liter Wasser

30 Gramm frischer Ingwer

3 Kardamom-Kapseln

1 Zimtstange

1 Nelke

1 Chillischote

0.25 Liter Vollmilch

6 Esslöffel brauner Zucker

2 Beutel Schwarztee

0.1 Liter weisser Rum

Wasser und Gewürze in einem Topf aufkochen und 10 Minuten bei reduzierter Hitze ziehen lassen. Mit Milch und Zucker nochmals aufkochen, danach vom Herd nehmen. Den Chai-Tee sieben und mit dem Rum mischen.

Tipp: Den Punsch mit ein bisschen frisch gemahlenem Muskat bestreuen.

Bonus 1 für Sportfans:

«Hab am Wochenende Gin-Fläschli ins Stadion geschmuggelt und in den Orangenpunsch getan. Sehr, sehr lecker :)

Bonus 2:

«Dark and stormy – nüt warm, aber wärmt.»

6 Centiliter dunkler Rum

1 Deziliter Ginger Beer

1 ordentlicher Spritzer Limettensaft

Welches ist dein liebster Winterdrink? Schreib es uns in die Kommentare!

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Und nun: Lustige Bilder von betrunkenen Menschen Dieser Streit über Winter eskaliert schnell Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter