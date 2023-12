I'm dreaming of a white Christmas. (Symbolbild) Bild: keystone

Am Wochenende wird's schön! Und so stehen die Chancen für weisse Weihnachten

Regen, Regen, Regen ... das bleibt im Norden so bis Mittwoch. Erst danach gibt es sonnige Abschnitte, ab Samstag ist es trocken.

Milde Woche

Die Temperaturen sind aussergewöhnlich mild für diese Jahreszeit. Am Sonntag sind sie in weiten Teilen der Schweiz in den zweistelligen Bereich gestiegen und das bleibt vorerst so. Erst ab Mittwoch sinken die Temperaturen wieder – bis am Wochenende die Höchsttemperatur noch bei etwa 4 Grad im Flachland liegt.

Der Dienstag bleibt regnerisch, nur im Tessin und in Teilen Graubündens ist es trocken. Der Wind ist in den Bergen stark bis stürmisch. Am Mittwoch wird es wechselhaft, mal regnet es im Mittelland, mal scheint die Sonne. Ab Donnerstag wird es trockener, das Wochenende ist in der ganzen Schweiz sonnig, wobei die Bise am Samstag auch wieder Hochnebel bringt.

Gibt es denn nun weisse Weihnachten?

SRF Meteo beziffert die Wahrscheinlichkeit auf weisse Weihnachten auf 30 Prozent. Wir müssen allerdings darauf hinweisen, dass Wetterprognosen über sieben Tage hinaus sehr unsicher sind und Prognosen zu weissen oder grünen Weihnachten vor allem auf den Erfahrungen der letzten Jahre und Klimamodellen beruhen.

In den meisten grösseren Schweizer Städten sind weisse Weihnachten die Ausnahme, wie eine Grafik von MeteoNews zeigt. Besonders gross ist die Chance in St.Gallen. Dort gab es zuletzt vor zwei Jahren weisse Weihnachten, während es in weiten Teilen des Mittellandes zuletzt 2010 dazu kam.

Bild: meteonews

Die Chancen auf weisse Weihnachten in diesem Jahr hätten sich zuletzt aber eher verschlechtert, schreibt MeteoNews am Montagmorgen. Das Hoch, das uns am Wochenende schönes Wetter bringt, zieht sich nächste Woche Richtung Atlantik zurück, doch der Polarwirbel ist so stark, dass sich das Hoch nicht weit nach Norden ausdehnen kann. So könnte es wenige Tage vor Weihnachten in Mitteleuropa zu einer Nordwest- oder Westströmung kommen, und keine Nordströmung. Diese wäre nötig, damit das skandinavische Tief bis weit nach Mitteleuropa Auswirkungen hätte.

Oder auf gut Deutsch: Es würde nicht so kalt, dass Schnee bis ins Flachland fällt. Hoffen darf man aber noch immer ...

