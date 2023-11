Das Wetter am Wochenende: Viel Schnee, wenig Sonne, kalt.

So könnte es dieses Wochenende in deinem Garten aussehen. Minus Kühe. Bild: keystone

Morgen kommt die Son... ah ja, Schnee am Wochenende. Toll.

Frohlocket, oh ihr Freunde der Sonne! Wir werden gesegnet mit Sonnenschein – ja, Sonnenschein! Unser goldener Stern berührt uns mit seinen himmlischen Strahlen, ummantelt uns mit seiner wohligen Wärme, taucht uns in sein extrapolarisches Licht, ...

... und zwar am Donnerstag. Das war's dann auch schon mit der Sonne, denn ab Freitag kommt der Schnee. Und zwar das ganze Wochenende über, sagen unsere Freunde von MeteoNews.

Die erwartete Neuschneesumme. Achtung: hier illustriert ist die kumulierte Neuschneesumme, das heisst also nicht, dass dein Garten am Montagabend zwingend mit 10 cm Schnee bedeckt ist. bild: meteonews/ubimet

Etwas formeller ausgedrückt: Ein Hochdruckgebiet über Westeuropa und eine Tiefdruckzone in Osteuropa lassen starken Wind mitten durch Europa in Richtung Norden blasen. Dadurch wird feuchte Luft an den Alpen gestaut, wo sie sich abkühlt, aufsteigt und schliesslich zu Niederschlag in der Form von Schnee wird.

Zwar wird nicht besonders viel Schnee aufs Mal fallen, dafür aber kontinuierlich wenig, weshalb am Montag dann je nach Region teilweise doch bis zu 50-100 cm Neuschnee liegen bleiben.

Stichwort Regionen: Wie man erwarten kann, dürften besonders die Berge in den höheren und mittleren Lagen stark eingeschneit werden. In den tiefen Tallagen wird deutlich weniger Schnee fallen, im Mittelland sogar höchstens ein paar wenige Zentimeter.

Also: Schneemänner bauen wird bei Weitem nicht überall möglich sein – aber die schönen Flocken können wir doch fast in der ganzen Schweiz bestaunen. Und der Sonne hinterher trauern.

Und wie sieht's mit den Temperaturen aus? Mit der Sonne am Donnerstag kommt tatsächlich noch einmal ein kleiner Wärmeschub: Im Mittelland erreichen wir tagsüber bis zu 10 Grad Celsius, sogar am Freitag.

Am Wochenende kommt dann die Kälteklatsche – am Montag schlottert man in der Ostschweiz bei einem schlappen Grad. Brrr, sagen wir, und empfehlen ein Glas Glühwein.

(cpf)