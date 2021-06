Schweiz

Viel Regen in der Ostschweiz: Hochwasser-Warnung an der Sitter



Nach starken Regenfällen in der Ostschweiz haben die Behörden im Kanton Thurgau am frühen Montag eine Hochwasser-Warnung für die Sitter herausgegeben. Der Fluss führe Hochwasser. Es müsse mit Überschwemmungen gerechnet werden, hiess es in einer Mitteilung des Bundesamts für Bevölkerungsschutz (Babs).

In der vergangenen Nacht gab es vor allem im Osten der #Schweiz viel #Regen. Innerhalb von 5 Stunden bis zu 30 mm.

Die Behörden rieten der Bevölkerung, das betroffene Gebiet zwischen Thürlewang und Sitterdorf zu meiden. Es handle sich dabei um eine Vormeldung aufgrund eines stark steigenden Pegelstands, sagte eine Mitarbeiterin der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Thurgau auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Der Fluss sei zunächst nicht über die Ufer getreten.

Laut dem Regionalsender Radio Top rückte die Feuerwehr von Bischofszell aus. Diese wollte demnach die Situation vor Ort überprüfen.

Das stationäre #Höhentief über dem #Südtirol führt zu einer Nordostströmung, die sehr feuchte und labile Luft heranführt und an den östlichen #Voralpen teils kräftige Regenfälle auslöst(e). Im Bild die 6-stündige Regenmenge bis Montag 7. Juni 2021 um 2 Uhr

Die Sitter ist ein Nebenfluss der Thur und fliesst bei Bischofszell TG in diese. In der vergangenen Nacht gab es vor allem im Osten der Schweiz viel Regen. Laut dem Wetterdienst Meteonews fielen innerhalb von fünf Stunden teils bis zu dreissig Millimeter Regen. Auch am frühen Morgen regnete es stark. (sda)

