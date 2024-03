Wetter: Am Wochenende macht der Frühling Pause

Ein Bienchen schnabuliert an einer Kirschblüte. Bild: keystone

Du freust dich über den Frühling? HA! Zu früh gefreut!

«Wir bräuchten noch eine Wetter-Geschichte, denn am Sonntag wird es wieder richtig kalt.» So tönte es heute Morgen in der Themensitzung.

Na dann.

Während am Mittwoch an mehrere Messstationen in der Schweiz die 20-Grad-Marke geknackt wurde, kommt am Samstag im Norden eine Kaltfront – es werde «unbeständig, zeitweise nass und kühler», so Meteo News. In Zahlen heisst das: 2 bis 7 Grad und Regen. Schuld daran ist ein «markantes Skandinavientief».

Am Sonntag könnte die Schneefallgrenze im Norden und Westen dann sogar auf 600 bis 800 Meter sinken, bei kalten 1 bis 8 Grad.

Wem das zu winterlich ist, der oder die möge in die südliche Schweiz fliehen. Dort ist am Wochenende mit bis zu 15 Grad und Sonnenschein zu rechnen.

(yam, die wirklich viel lieber Frühling denn Winter hat.)