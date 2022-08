Es bleibt heiss und trocken – aber bald kommt (vielleicht) Regen

Wer in den nächsten Tagen auf Regen hofft, der wird enttäuscht. Denn: Am Donnerstag und Freitag bleibt es in der Schweiz heiss und trocken. Es bleibt sonnig, mit vereinzelten Quellwolken in den Bergen. Die Temperatur ist schweizweit bei um die 30 Grad. Am Freitag kann es im Süden zu vereinzelten Gewittern kommen, schreibt MeteoNews.

Der Donnerstag, 11. August 2022. Bild: meteonews.ch

Auch am Wochenende bleibt es im Flachland trocken und die Temperaturen bleiben bei 30 Grad. Bis Sonntag ändert sich am hochdruckbestimmten Wetter nichts.

Die aktuelle Trockenheit wird somit verschärft. Vielerorts bleibt die Waldbrandgefahr weiterhin hoch. Die gesamte Schweiz leidet unter der Trockenheit. Der Wasserspiegel in Seen ist niedrig, auch Bäume verfärben sich vorzeitig braun. Gewisse Flussbetten und Felder sind ausgetrocknet.

Letztes Jahr Überschwemmungen, jetzt fast kein Wasser – diese Drohnenaufnahmen zeigen zwei Extreme der Aare Video: watson/nico bernasconi, fabian welsch, sina alpiger

Hoffnung auf das kühle Nass

Erst am Montag gibt es Hoffnung auf Regen. Das Höhentief vom Westen dehnt sich nach Osten aus. So kommt es zu sinkenden Temperaturen und könnte zu gelegentlichen Regenschauern kommen. Gemäss Wettermodell kann die Niederschlagmenge grösser ausfallen, wie viel ist aber nicht klar, meint MeteoNews.

Am Montag kommt es zu Niederschlägen und Gewittern. Bild: meteonews.ch

(lab)