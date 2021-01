Schweiz

Wetter-Alarm: Das Wallis versinkt im Schnee ++ Wind und Regen bringen Verkehr ans Limit

In der ganzen Schweiz sind am Freitagmorgen zahlreiche Verkehrswege unterbrochen gewesen. Die Lawinengefahr ist gross. Bei starken Südwestwind regnet es im Flachland, in höheren Lagen über 1200 Metern über Meer fallen grosse Schneemengen.

Grosse Lawinengefahr im Wallis

Im Wallis rief die Kantonspolizei die Bevölkerung auf, wegen drohender Lawinen bis in Siedlungen hinein in den Häusern zu bleiben. In grossen Teilen des Kantons herrsche Lawinengefahr der Stufe 4. Am Donnerstag hatte noch die Stufe 5 oder «sehr gross» gegolten.

Die Behörden rechneten damit, eventuell Evakuierungen vornehmen zu müssen. Am Freitag fiel im Wallis und in Graubünden weiterhin Schnee bis in tiefste Lagen, wie die Wetterdienste am Morgen mitteilten.

Wind und Regen

An den vergangenen zwei Tagen kamen beträchtliche Niederschlagsmengen zustande. In der Nordwestschweiz und im Jura waren es 20 bis 50 Liter pro Quadratmeter. Am Alpennordhang und in den zentralen und westlichen Alpen kamen verbreitet 50 bis 100 Liter zusammen und lokal auch mehr, wie Meteonews meldete. Mit neuen Niederschlägen und dem Tauwetter dürften die Gewässerpegel im Verlauf des Freitags weiter steigen.

Mit der Südwestströmung und der damit verbundenen Störung gab es im Flachland und in den Bergen heftige Winde. Die stärkste Böenspitze gab es auf dem Säntis mit fast 140 Stundenkilometern. Im Flachland wehte es mit 50 bis 80 km/h. Rothenturm SZ meldete 109 km/h.

Bahn und Strassen gesperrt

Zahlreiche Bahn- und Strassenverbindungen waren am Freitagmorgen gesperrt. Ob die Autobahn A2 zwischen Altdorf UR und Beckenried NW wieder geöffnet werden kann, sollte sich am Morgen entscheiden. Die Nord-Süd-Verbindung war seit Donnerstagmorgen wegen des Unfalls eines Autotransporters gesperrt und wurde später wegen Lawinengefahr geschlossen. Der Verkehr wurde über die Axenstrasse umgeleitet.

Zermatt VS war am Morgen weiterhin nicht erreichbar. Die Linie der Matterhorn Gotthard Bahn (MGB) war zwischen Täsch und der Tourismusdestination unterbrochen. Die MGB-Linie Andermatt UR - Disentis GR wurde wegen der grossen Lawinengefahr eingestellt.

Zwischen Erstfeld UR und Airolo TI setzten die SBB wegen der Lawinengefahr Bahnersatzbusse ein. Die Strecke Interlaken Ost-Brienz bleibt nach einem Lawinenabgang bis Sonntag geschlossen. Oberried wird mit dem Schiff versorgt. Auf anderen Strecken hatten die SBB mit Unwetterschäden zu kämpfen.

Auf dem Streckennetz der Rhätischen Bahn (RhB) blieb die Strecke Davos Platz-Filisur weiterhin wegen Lawinengefahr gesperrt. Es verkehrten Bahnersatzbusse. Der Bahnverkehr zwischen Gossau SG und Wasserauen AI war wegen des Winds eingeschränkt.

Weiterhin waren in den Bergregionen der Alpennordseite etliche Strassen entweder wegen Lawinenniedergängen oder -gefahr gesperrt. Weil die Strasse zwischen Flüelen und Isleten im Kanton Uri verschüttet ist, gibt es zwischen den beiden Dörfern einen Boot-Shuttle. (aeg/sda)

