Die Anteilnahme am Schicksal der Brand-Opfer von Crans-Montana ist gross. Der Bundesrat hat den kommenden Freitag zum nationalen Trauertag erklärt. Bild: keystone

Trauertag in Crans-Montana: So läuft er ab und wie du teilnehmen kannst

Am Freitag gedenkt die Schweiz den Opfern der Brandkatastrophe von Crans-Montana. Die Angehörigen erhalten Beistand von Geistlichen und hochrangigen Politikern.

Was passiert am Freitag in Crans-Montana?

Für die Angehörigen findet am Freitagnachmittag eine offizielle Trauerfeier statt. Die Zeremonie beginnt um 13.45 Uhr im Expo-Center von Martigny VS. Ursprünglich war ein Anlass in Crans-Montana geplant. Grund für die Verschiebung ins Tal sind Sicherheitsaspekte und erwarteter Schneefall.

Neben den Angehörigen nehmen auch hochrangige Politikerinnen und Politiker teil. Wie kath.ch berichtet, sind zudem Vertreterinnen und Vertreter der anerkannten Landeskirchen sowie der jüdischen und der muslimischen Religionsgemeinschaft eingeladen.

Für die lokale Bevölkerung findet in Crans-Montana im Kongresszentrum Le Régent eine Liveübertragung der Angehörigen-Zeremonie statt. Alle Plätze sind dort bereits vergeben. Wer teilnehmen wollte, musste per Mail einen Platz reservieren.

Weiter soll die Öffentlichkeit den Angehörigen-Anlass auf einer Grossleinwand im Dorf mitverfolgen können, wie es auf der Tourismus-Seite von Crans-Montana heisst. Der exakte Standort ist allerdings noch unbekannt.

Wie können Nicht-Direktbetroffene Anteil nehmen?

Die offizielle Trauerfeier wird live im Fernsehen auf SRF1 übertragen. Dazu kommentieren Radio SRF 1 und SRF 2 die Gedenkfeier gemeinsam.

Bundespräsident Guy Parmelin hat ausserdem angekündigt, dass um 14 Uhr im ganzen Land die Kirchenglocken läuten und die Schweiz für einen Moment innehalten solle. Schweizweit finden Schweigeminuten statt.

In St. Gallen laden die drei Kirchen ein, sich für einen Moment der Stille auf dem Klosterplatz zu versammeln.

In Zürich gedenkt der Stadtrat auf dem Münsterhof den Opfern von Crans-Montana und hat dazu eingeladen, sich dem Moment der Stille anzuschliessen. Im Anschluss findet in der Fraumünster-Kirche ein rund 20-minütiger Gedenkanlass mit verschiedenen Religionsvertretenden statt.

Weitere öffentliche Gedenkanlässe folgen am Freitagabend in den Kathedralen von Fribourg und Lugano, wie die jeweiligen Diözesen mitteilten.

Seiner Trauer kann jede und jeder auch in digitaler Form Ausdruck verleihen. Der Bund hat zu diesem Zweck ein Online-Kondolenzbuch aufgeschaltet.

Welche ausländischen Staatschefs reisen ins Wallis?

Die Schweiz hat 37 Staaten sowie die Europäische Union ins Wallis eingeladen, heisst es in einer Medienmitteilung des Bundesrats vom Mittwoch. Darunter jene, aus denen die Todesopfer und Verletzten stammen. Ebenfalls Einladungen erhalten haben Länder, die ihre Unterstützung angeboten haben.

Seine Teilnahme bereits bestätigt hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Gemäss der italienischen Nachrichtenagentur Ansa soll auch der italienische Staatspräsident Sergio Mattarella vor Ort sein. Ob mit Frank-Walter Steinmeier auch der deutsche Bundespräsident an der Trauerfeier teilnimmt, ist derzeit noch unklar.

Für die Betreuung der hochrangigen Vertreterinnen und Vertreter aus dem Ausland und der internationalen Medien ist eine Taskforce zuständig. Sie ist im Auftrag der Walliser Behörden im Einsatz.

Welche Schweizer Regierungsmitglieder sind dabei?

In einer Medienmitteilung bestätigt der Bundesrat die Teilnahme drei seiner Mitglieder: Neben Bundespräsident Guy Parmelin sollen auch Beat Jans und Ignazio Cassis vor Ort sein, dazu Bundeskanzler Viktor Rossi.

Eine Anfrage nach der Teilnahme des Walliser Staatsrats und dem Gemeinderat von Crans-Montana liess der Kanton Wallis bisher unbeantwortet.

Dich überfordern die Ereignisse? Hier erhältst du Hilfe. In der Schweiz gibt es zahlreiche Stellen, die rund um die Uhr für Menschen in einer psychischen Krise da sind – vertraulich und kostenlos.



–Die Dargebotene Hand: Tel 143, www.143.ch

–Beratung + Hilfe 147 für Jugendliche: Tel 147, www.147.ch

–Reden kann retten: www.reden-kann-retten.ch

Wie berichten die Journalistinnen und Journalisten?

An der Trauerfeier für die Angehörigen sind physisch keine Medienschaffenden dabei. Sie verfolgen die Feier per Livestream aus einem Pressezentrum in Martigny.

Der Schweizerische Presserat hat am Dienstag dazu aufgerufen, die Privatsphäre der Angehörigen und Opfer zu schützen. Dabei verweist er auch auf einen Leitentscheid, der nach dem Walliser Carunglück von 2012 zustande kam.