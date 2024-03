Aussicht bei Schnee auf dem Uetliberg, 10. Januar 2024. Bild: keystone

Auf dem Üetliberg hat’s geschneit! So wird das Wetter

Ein bisschen kühl, ein bisschen mild: Das Wetter präsentiert sich in den nächsten Tagen wechselhaft, wie wir es schon kennen. Wenigstens scheint die Sonne.

Auf dem Üetliberg in Zürich hat es Schnee. Unser Patrick Toggweiler ist deswegen ganz aufgeregt. Er will wissen: Wann kommt denn endlich der Frühling? Hier ein überregionaler Wetterausblick:

Neuendorf SO

Falls du gehofft hast, es schneie auch hier nochmal, dann muss ich dich vorerst enttäuschen. Im wunderschönen Gäu scheint zwar heute und morgen auch mal die Sonne, Neuschnee gibt es aber vorerst keinen. Heute gibt es Höchsttemperaturen von 8 Grad, die kommenden Tage werden wieder milder: Bis und mit Montag gibt es zwischen 11 und 13 Grad. Vorerst ist hier jedoch kein Frühling in Sicht.

Mörschwil SG

In der hübschen Gemeinde unweit des Bodensees zeigt sich bis Samstag die Sonne. Vor allem der Freitag bringt viel Sonnenschein. Am Samstag klettert das Thermometer auf 13 Grad, sonst bewegen sich bis Montag die Höchsttemperaturen zwischen 10 und 11 Grad, heute bleibt es mit 8 Grad relativ kühl. Auch hier sind weder Schnee noch Frühling in Sicht.

Der Gallusberg bei Mörschwil. Bild: http://www.imago-images.de/

Giswil OW

Beim schönen Sarnersee wird es bis Samstag ebenfalls recht sonnig. Besonders heute Donnerstag gibt es viel Sonnenschein, bei kühlen 5 Grad. Bis Samstag klettert das Thermometer auf 10 Grad, danach fallen die Temperaturen wieder. Schnee und Frühling sucht man auch hier vergebens.

Im Dezember stand Giswil unter Wasser. Bild: keystone

Paradiso TI

Aufgepasst im Tessin! Heute wird es schön in der Gemeinde am Luganersee. Bei viel Sonnenschein und 12 Grad lässt es sich vom Frühling träumen. Doch von Freitag bis Montag wird es wieder nass, und die Höchsttemperaturen bewegen sich meist zwischen 7 und 8 Grad.

Die Gegend um Paradiso kann sich sehen lassen. Bild: Shutterstock

Aigle VD

Bei den Waadtländer Reben scheint heute die Sonne, es gibt bis zu 9 Grad. Die kommenden Tage wird es bewölkt, am Sonntag gibt es vereinzelte Niederschläge. Die Eidechsen zeigen sich wohl noch nicht, die Temperaturen sind ab Montag wieder im einstelligen Bereich.

Da lässt sich's leben. Bild: Christophe Cosset

Die Städte

Basel: Am Freitag viel Sonne bei 13 Grad, am Samstag bewölkt mit Temperaturen bis 15 Grad, kein Schnee.

Bern: Donnerstag viel Sonne bei 9 Grad, am Samstag bewölkt mit bis zu 14 Grad, kein Schnee.

Zürich: Am Freitag zeigt sich die Sonne bei 11 Grad, der Samstag wird bewölkt bei 13 Grad, kein Schnee.

Ab auf die Piste!

Die Sonne scheint die nächsten Tage auch in den Bergen. Mit dem vielen Neuschnee sollte dem Skispass also nichts im Weg stehen.

