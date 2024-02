Kantonsstrasse in Kriens LU wird für 15 Monate gesperrt

Parallel zum Ausbau soll während der Vollsperrung auch die erste Etappe des Projekts Kriens Zentrum bis Obernau zwischen Südstrasse und der Hergiswaldstrasse realisiert werden, wie es in der Mitteilung hiess. In diesem Bereich werde der Verkehr einspurig geführt und mit einer Lichtsignalanlage gelenkt.

Die Linie 5 werde ihren Verkehr in der Hauptverkehrszeit am Abend wieder aufnehmen, um das Verkehrsaufkommen zu minimieren. Später werde sie wieder ganz nach Fahrplan fahren. Auch Lichtsignalanlagen sollen dafür sorgen, dass die Verkehrsmenge bewältigt werden kann.

Der Verkehr wird in dieser Zeit über Littau/Luzern umgeleitet, wie die Stadt Kriens am Montag mitteilt. Dem motorisierten Individualverkehr wird die Route über den Seetalplatz oder der öffentlichen Verkehr empfohlen.

Der Kanton Luzern hat eine Sperrung der Rengglochstrasse in Kriens LU für voraussichtlich 15 Monate angekündigt. Von 4. März 2024 bis Sommer 2025 soll die Kantonsstrasse saniert und ausgebaut werden.

Baustelle an der Rengglochstrasse.

Baustelle an der Rengglochstrasse.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

«Keine Jagd auf Menschen»: Plagiatsprüfer will Vorgehen nach Suizidversuch ändern

Saudi-Arabien und Kritik an On-Schuhen: Weshalb Roger Federer dazu schweigt

Künftiger SVP-Präsident Dettling spricht über den Klimawandel und sticht in ein Wespennest

«Das ist beleidigend, was man den Leuten vorhält» – Rentner wird in AHV-«Arena» wütend

Gott lebt auch in 500 Jahren noch – zumindest in unseren Köpfen

«Alexej wurde ermordet» – das Wichtigste zu Nawalnys Tod in 6 Punkten

Pack die Ski ein: Am Freitag schneit es in den Bergen

Der Februar ist ausserordentlich mild, Skigebiete klagen über fehlenden Schnee. Doch jetzt naht Abhilfe.

Vorerst ändert sich nichts: In der ersten Wochenhälfte bleibt es im Flachland mild, mit Höchsttemperaturen im zweistelligen Bereich. Doch am Freitag wird es wieder kälter, der Winter meldet sich zurück und bleibt mindestens übers Wochenende. Das Thermometer klettert ab Freitag noch auf etwa neun Grad, die Mindesttemperaturen liegen am Wochenende bei ein bis zwei Grad.