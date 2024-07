Gewitter über der Schweiz: Einige Gemeinden ohne Strom – Baume-Schneider sagt Rede ab

Nach einem warmen Mittwoch ziehen seit dem Nachmittag in der Schweiz Gewitter auf. Diese stören auch geplante 1. August-Feiern – die News im Überblick.

Gemeinden im Churer Rheintal nach Blitzschlag ohne Strom

In mehreren Gemeinden im Churer Rheintal ist am frühen Mittwochabend der Strom ausgefallen. Betroffen waren unter anderem Landquart, Zizers, Fläsch und Maienfeld.

Der Grund der Panne war zunächst unklar. «Wir gehen von einem Blitzschlag aus», sagte ein Sprecher der Energieversorgerin Repower auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Der Strom fiel demnach ab ungefähr 17.50 Uhr aus. Spezialisten seien daran, den Schaden zu beheben, sagte der Sprecher.

Baume-Schneider muss Rede in Rorschach SG absagen

Das offizielle Fest zum 1. August mit Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider am Mittwoch in Rorschach SG ist wegen eines aufziehenden Gewitters kurzfristig abgesagt worden. Das Festzelt wurde geräumt, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete.

Die Absage sei aus Sicherheitsgründen erfolgt, sagte der Sicherheitschef der Stadt Rorschach. Mehrere Dutzend Personen verliessen daraufhin das Festgelände. Vor Ort regnete es stark und es war Donner zu hören. Die Rede der SP-Bundesrätin wäre für 19.00 Uhr geplant gewesen.

Menschen verlassen die geplante Feier in Rohrschach. Bild: keystone

Die Rede von Baume-Schneider in Rorschach entfällt. Sie wird am Donnerstag in Saint-Pierre-de-Clages VS sprechen. In Rorschach hatte sich die Innenministerin zuvor an einem informellen Treffen mit Vertreterinnen und Vertretern mehrerer Gemeinden getroffen, wie ein Sprecher ihres Departements erklärte.

Feuer in Wohnhaus in Uetendorf ausgebrochen

In einem Zweifamilienhaus in Uetendorf ist am Mittwochnachmittag Feuer ausgebrochen. Die Löscharbeiten waren am frühen Abend noch im Gang.

Der Brand war der Feuerwehr kurz vor 16 Uhr gemeldet worden. Die Berner Kantonspolizei bestätigte eine entsprechende Meldung des Newsportals Bärn Today. Verletzte soll es keine gegeben haben.

Zur Zeit des Brandausbruchs zog ein Gewitter über die Region. Ein allfälliger Zusammenhang mit dem Brand war zunächst offen – der «Blick» berichtet aber, ein Blitzeinschlag habe das Feuer verursacht.

Gewitter verhindert Bergung von Motorboot im Vierwaldstättersee

Starke Gewitter haben am Mittwochnachmittag die Bergung eines Motorboots im Vierwaldstättersee verhindert. Das Boot war am Dienstagabend gesunken.

Zwischen dem Meggenhorn und Hertenstein wurde darauf eine Ölsperre eingerichtet, weil Treibstoff ausgelaufen war. Urs Wigger von der Luzerner Polizei bestätigte auf Anfrage eine Bericht von Pilatus Today und Tele 1. Warum das Boot sank, ist noch unklar.

Die fünf Personen auf dem Motorboot waren von einem anderen Schiff aufgenommen worden. Eine Person habe leichte Verletzungen erlitten, sagte Wigger. Die anderen blieben unversehrt.

Das gesunkene Boot konnte am Mittwoch geortet werden. Der erste Bergungsversuch scheiterte aber an den Wetterbedingungen, ein zweiter soll am Freitag folgen.

