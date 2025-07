Es wird wieder sonniger – aber es gibt schlechte Nachrichten für das Wochenende

Wer heute aus dem Fenster schaut, sieht vor allem graue Wolken. Vereinzelt kann es auch zu Regen kommen, besonders am Alpennordhang und im Nordosten, wie MeteoSchweiz schreibt. Einzig in der südlichen Schweiz kann sich immer mal wieder die Sonne zeigen.

Etwas besser wird es dann am Donnerstag, während es am Morgen im Flachland und inneralpin noch wechselhaft bewölkt ist, zeigt sich gegen Nachmittag vielerorts die Sonne, bei Temperaturen um die 24 Grad in der Deutschschweiz und gar über 30 Grad auf der Alpensüdseite.

Die Wetterprognosen für die nächsten Tage. Bild: MeteoSchweiz

Auch der Freitag wird gemäss Prognosen recht sonnig werden, die Temperaturen bewegen sich auf ähnlichem Niveau wie am Donnerstag.

Am Wochenende wird es nass

Pünktlich aufs Wochenende kommt dann aber wieder der Regen zurück, am Samstag muss im Flachland mit teils kräftige Schauer und Gewitter gerechnet werden. Immerhin: kalt wird es nicht, die Höchsttemperaturen am Tag bewegen sich um die 27 Grad.

Der Regen wird uns dann wohl bis Sonntagmorgen begleiten, ab dann kommt aber wieder die Sonne zum Vorschein bei sommerlichen Temperaturen.

Fazit: Das Wetter bleibt also gleich wie in den letzten Tagen: abwechslungsreich und unbeständig. (ome)