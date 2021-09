Schweiz

Wetter

Wetter: Die nächsten Tage bleibt es in der ganzen Schweiz sonnig



Pack die Sonnenbrille aus! Es wird schön!!! 😎😱😎 (und zwar nicht nur heute 😏)

Die Winterjacke kannst du erst noch im Schrank hängen lassen, denn die Prognosen für die kommenden Tage sind vielversprechend.

Man wagt es kaum zu glauben, doch die Wetterprognosen sind zur Abwechslung einmal erfreulich – und dies gleich für mehrere aufeinanderfolgende Tage!

Aber von vorn: Laut MeteoNews bringt der heutige Tag in der gesamten Schweiz ziemlich viel Sonne bei Temperaturen um etwa 24 Grad. Bloss über den Alpen kann es vereinzelt zu Schauern kommen. (Das Tessin wird in den folgenden Abschnitten nicht extra erwähnt, dort ist es sowieso immer schön.)

#Spätsommerwetter 😎: Dank Hoch #Gaya nach rascher Auflösung allfälliger Nebel- oder Hochnebelfelder meist sonnig mit ein paar #Quellwolken am Nachmittag über den Bergen. Im Norden mit leichter #Bise 23 bis 24 Grad, im Süden bis 26 Grad. Details: https://t.co/2lv0pkxXAz (ss) pic.twitter.com/HiST8LHt3C — MeteoNews (@MeteoNewsAG) September 2, 2021

In der Deutschschweiz bleibt es auch am Freitag recht sonnig und warm. Währenddessen kann es in der Westschweiz und auf der Alpensüdseite vermehrt zu Wolkenfeldern kommen.

Kaum zu glauben, aber die Sonne zeigt sich auch noch am Samstag. Und dies wiederum in der ganzen Schweiz. Die Temperaturen halten sich stabil um 24 Grad. In der Westschweiz und im Engadin muss wieder mit einigen Wolkenfeldern gerechnet werden.

Auch der Sonntag enttäuscht nicht und wird seinem Namen gerecht: Die Sonne wird zum vierten Tag in Folge scheinen! In den Bergen sind einzelne lokale Schauer möglich.

Nächste Woche: Same, same, same!

Und jetzt wird es langsam unheimlich: Die Sonne bleibt uns gemäss Prognosen auch noch am Montag erhalten. In der Westschweiz wird das Thermometer gar auf sommerliche 27 Grad hochklettern!

Bild: giphy

Okay, wir wollen uns hier nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber MeteoNews rechnet damit, dass uns das Wetter am Dienstag noch mehr Sonne bringt – zudem sowohl in der Deutsch- und Westschweiz warme Temperaturen zwischen 25 und 27 Grad.

Jetzt sind wir bereits beim Mittwoch und damit in relativ unsicherem Gefilde. Aber – man traut es sich kaum auszusprechen – wahrscheinlich wird es in der Deutschschweiz auch da ziemlich sonnig werden. In der Westschweiz könnte es aber in der zweiten Tageshälfte zu lokalen Schauern kommen.

Gut, am Donnerstag ist schweizweit Regen vorausgesagt. Aber wer möchte schon so weit in die Zukunft blicken...

(saw)

